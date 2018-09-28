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CHP’nin belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? CHP İBB Ankara İzmir adayları kim?

Türkiye erken yapılmazsa Mart 2019’da mahalle yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler mevcut belediye başkanlıklarını korurken diğer partilerin elindeki belediyeleri kazanmak için çalışmalarına başladı. CHP yerel seçimler için belediye başkan adaylarını ekim ayından itibaren açıklamaya başlayacak.

28 Eylül 2018 Cuma 19:21
CHP’nin belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? CHP İBB Ankara İzmir adayları kim?

Türkiye erken yapılmazsa Mart 2019’da mahalle yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler mevcut belediye başkanlıklarını korurken diğer partilerin elindeki belediyeleri kazanmak için çalışmalarına başladı. CHP yerel seçimler için belediye başkan adaylarını ekim ayından itibaren açıklamaya başlayacak.

Yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) hazırlıklara hız verildi. Yerel seçim vizyon belgesi hazırlıkları devam ederken, bin 398 seçim bölgesi tek tek masaya yatırılacak. Bu kapsamda, bölge toplantıları planlaması yapılan CHP'de, belediye başkanlığı bulunmayan yerlerde her türlü olasılık değerlendirilecek. CHP, bu tür yerlerde Millet İttifakı'na uygun, her kesimden oy alabilecek adaylara yönelecek.

Ankara ve İstanbul için özel çalışma

Yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bölge toplantılarında amaçlarının seçim kazanmakta zorlandıkları yerleri masaya yatırmak olduğunu belirtti. Gelecek haftadan itibaren bir takvim belirleyerek süratle toplantılara başlayacaklarını bildiren Torun, "Orada aday adayları var mı? Süreç nedir? bilgileri alacağız. Bir analiz yapacağız." dedi. Türkiye genelinde bu toplantıları yapacaklarını açıklayan Torun, ilk etapta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere toplam 17 bölge toplantısı yapacaklarını vurguladı. Ankara ve İstanbul'un kendileri için çok önemli olduğuna değinen Torun, bu iki kent için de özel bir çalışma yapacaklarını bildirdi.

Hatay ve Eskişehir iddiası ile İYİ Parti ittifakı

CHP'nin 24 Haziran seçimleri sonuçları baz alındığında Hatay ve Eskişehir'i kaybedebileceği iddialarını da değerlendiren Torun, "Biz, bütün belediyeleri alacağız. Biz, işaret edilen o illerde oldukça güçlüyüz. Bizim yaptığımız bütün araştırmalara göre seçimleri kazanacağımıza eminiz." diye konuştu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "hiçbir partiyle ittifaka girmeyecekleri" yönündeki açıklamasına ilişkin de Seyit Torun, "Elbette ki İYİ Parti'nin kendine göre bir açıklaması vardır ama süreç içerisinde çok şey değişir." dedi.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 19:21
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Eskişehir
  4. Ankara
  5. CHP’nin belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?
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