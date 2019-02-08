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CHP'nin başörtülü adayı: Ahmet Davutoğlu'nun ailesi bana oy verecek

CHP'nin muhafazakar oylara göz dikip Taşkent'ten aday gösterdiği Hilal Ülkü Türedi, "Taşkent'te eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun yakınlarından ve AK Parti'lilerden de destek alacağıma inanıyorum" dedi.

08 Şubat 2019 Cuma 14:14
CHP'nin başörtülü adayı: Ahmet Davutoğlu'nun ailesi bana oy verecek

CHP'nin ilk başörtülü adayı Hilal Ülkü Türedi, "Taşkent'te eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun yakınlarından ve AK Parti'lilerden de destek alacağıma inanıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlerde aday göstermek üzere dün 16 ismi daha belirledi. Bunlardan biri, siyasete İYİ Parti'de başlayan, 2000 doğumlu Hilal Ülkü Türedi oldu. Konya'nın Taşkent ilçesinden listeye konan Türedi, CHP'nin gösterdiği ilk başörtülü aday oldu.

Hilal Ülkü Türedi, bugün adaylığıyla ilgili olarak Sözcü gazetesinden Mehmet Ali Kayacı'ya konuştu. Daha önce İYİ Parti için adaylık başvurusu yaptığını belirten Türedi, ittifak kararının ardından CHP'den adaylığının kesinleştiğini belirtti.

"Taşkent'i artık bir kadın yönetsin diyorlar"

Başvuru sürecinde güzel tepkiler aldığını söyleyen Türedi, "Kesinleştikten sonra Taşkent dışından da güzel tepkiler gelmeye başladı. Yine en güzel tepkileri ilçemiz hakkında ve özellikle kadınlardan almaya başladım. Bana buraları artık bir kadın yönetsin diyorlar" dedi.

Türedi ayrıca, ailesinin ülkücü olduğunu vurguladı. "Onlar da benim bu adaylığımı destekliyorlar. Ben Taşkentli kadınlara seslenmek istiyorum. Okullara yatırım yapmak istiyorum. Taşkentli üretim gerçekleştirmek istiyorum ki artık tüketimden kurtulalım. Tekstil atölyelerinin sayısının artırabilirsem işsizliğe de çözüm bulmuş oluruz diye düşünüyorum. İlçemiz ikliminden de faydalanarak burada bir kayak merkezi yapılabilir. Bunu gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

"Ahmet Davutoğlu'nun ailesinden oy alacağım"

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da Konyalı olduğunu hatırlatan Türedi,"Taşkent'te sadece CHP ya da İYİ Parti seçmeninden değil eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yakınlarından ve AK Parti'lilerden de destek alacağıma inanıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:14
  1. Konya
  2. Hilal Ülkü Türedi
  3. Ahmet Davutoğlu

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