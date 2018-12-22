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"CHP'nin başındaki zat bir projedir"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz:- "CHP'yi bitirmek için gelmiştir. Bu, CHP'yi bitirecektir. Bugün buna ses çıkarmayanlar, bugün bu adaletsizliğin karşısında yer almayanlar dilsiz şeytandır, antidemokratiktir, haindir"

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:37
"CHP'nin başındaki zat bir projedir"

İSTANBUL (AA) - Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "CHP'nin başındaki zat bir projedir. CHP'yi bitirmek için gelmiştir. Bu, CHP'yi bitirecektir. Bugün buna ses çıkarmayanlar, bugün bu adaletsizliğin karşısında yer almayanlar dilsiz şeytandır, antidemokratiktir, haindir." dedi.

Eşi ve çocuklarıyla Ankara'dan tarifeli uçakla gelen Yılmaz, Atatürk Havalimanı VIP Salonunda, ellerinde Türk bayrağı vatandaşlarca karşılandı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, CHP'den ihraç edildiğini anımsatarak, bazı kimselerin bu süreçte "Susun, konuşmayın, parti zarar görür" dediklerini belirtti.

Bu kişilerin CHP'yi asla düşünmediğini kaydeden Yılmaz, "Siz kendi koltuklarınızı düşünüyorsunuz, sizin işiniz rant paylaşmak. Belediyelerdeki rantı bölüşmek ve insanları kandırmak. Eğer siz partiyi düşünseydiniz, benim böyle bir şekilde, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde ihraç edilmemi bu zamana kadar düşünmezdiniz bile. Ama belli ki siz hukuktan, adaletten, haktan nasibini almamış insanlarsınız. Bu millet size tokadı vuracak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bazı kişilerin hep karşı tarafı eleştirmesini istediklerini öne sürerek, şöyle devam etti:

"CHP'nin başındaki zat bir projedir. CHP'yi bitirmek için gelmiştir. Bu, CHP'yi bitirecektir. Bugün buna ses çıkarmayanlar, bugün bu adaletsizliğin karşısında yer almayanlar dilsiz şeytandır, antidemokratiktir, haindir. Çünkü bugün bunun karşısında yer almazsanız, neyin karşısında yer alacaksınız? Şunu açıkça söyleyeyim, hiç kimseden korkum yok. Alnım açık, yüzüm ak. Kimseye karşı bir diyet borcum yok. Herhangi bir kimsenin vesayeti üzerimde değil. Sizler varsınız yanımda. Ben Musul'da da yalnız kaldım ama Allah vardır, millet vardır, vicdanlar vardır ve siz varsınız."

CHP'nin kimsenin babasının malı olmadığını, bu ülkeyi kuran parti olduğunu ifade eden Yılmaz, CHP'nin "Türkiye'ye düşman, vatanseverleri kesip doğrayan bir grubun" olamayacağını bildirdi.

- "O gece birileri, beni bırakıp buradan tüydü."

Yılmaz, CHP'den ihraç edilmesinin Ardahan halkına yapılmış saygısızlığın daniskası olduğunu ifade ederek, Atatürk Havalimanının hayatında çok önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "O gece birileri, beni bırakıp buradan tüydü. Bense ilke defa televizyondan 15 Temmuz'u kınayan kişiyim ama başkaları tüydü, kaçtı. Şimdi çıkmışlar meydana, haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorlar. Yahu hak kim, hukuk ne, siz kimsiniz? Sizin yaptığınız ırkçılıktır, adaletsizliktir, kanunsuzluktur, zorbalıktır. Sen ikide bir birilerine 'diktatör bozması' diyorsun. Biz bunu kime dediğini biliyoruz. Şimdi ben sana söylüyorum. Diktatör bozması sensin." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlarla VIP Salonu önünde bir süre yürüdükten sonra havalimanından araçla ayrıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:37
  1. Atatürk Havalimanı
  2. Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz
  3. CHP

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