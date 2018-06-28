CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin kafası karıştı! Hem CHP'ye hem HDP'ye bastılar, 16 bin oy geçersiz

24 Haziran seçimleri geride kaldı.

Millet seçimini yaptı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ile yola devam kararı alındı.

Seçimlerde terör örgütüPKK'nın siyasi kanadı HDP barajı güçlükle geçti.

Kandil'in partisinin barajı geçmesinde CHP oylarının etkisi oldukça yüksekti.

Doğu'da HDP oyları büyük bir düşüş yaşarken, Batı'da CHP oylarının desteği, HDP'yi Meclis'e taşıdı.

HEM CHP'YE HEM HDP'YE BASTILAR

Her aileden bir oyun HDP'ye verilmesi hesapları, sandık başında seçmenin kafasını karıştırdı.

CHP'nin birinci olduğu 6 ilden biri olan ve partinin kalelerinden biri olarak gösterilen Aydın'da da fazlasıyla oy verme hatası yapıldı.

16 BİN OY GEÇERSİZ

16 bin oyun geçersiz sayıldığı kentte, partiler sonuçlara itiraz etti.