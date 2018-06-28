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CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...

SONAR başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

28 Haziran 2018 Perşembe 00:23

SONAR başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, 'Anketlerde Erdoğan'ın kazanacağını görmüştüm ama ilan etsem camia beni çarmıha gererdi' dedi.

SONAR başkanı Hakan Bayrakçı, 16 Nisan referandumdan sonra da benzer açıklama bir açıklama yapmıştı.

Hakan Bayrakçı 'Erdoğan anketlere %51 çıkıyordu ama ben %49'a düşürüyordum' demişti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 00:23
  1. SONAR başkanı Hakan Bayrakçı

YORUM YAZ

  • hakk-i satma Hakanhakk-i satma Hakan3 sa önce
    Hakki hatira satma Hakan! Hatir icin haktan gecersen akibetin husran olur
  • AliAli4 sa önce
    Gerçeği söyleyemiyorsan bu işi yapmayacaksın. Artık sana nasıl güvenip anketlerini ciddiye alacağız.
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