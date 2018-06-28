CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
SONAR başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.28 Haziran 2018 Perşembe 00:23
SONAR başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, 'Anketlerde Erdoğan'ın kazanacağını görmüştüm ama ilan etsem camia beni çarmıha gererdi' dedi.
SONAR başkanı Hakan Bayrakçı, 16 Nisan referandumdan sonra da benzer açıklama bir açıklama yapmıştı.
Hakan Bayrakçı 'Erdoğan anketlere %51 çıkıyordu ama ben %49'a düşürüyordum' demişti.
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