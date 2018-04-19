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‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti: Siz iki ay içinde…

CHP’ye yakınlığıyla bilinen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili yorumda bulundu. Bayrakçı, “'Açıkçası iki ayda doğru dürüst muhtar seçemezsiniz” dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:55
‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti: Siz iki ay içinde…

SONAR araştırma şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin favorisi olduğunu belirterek, muhalefetin kazanma ihtimali için kafasındaki senaryoyu tekrarladı. Bayrakçı, "Benim tarifimin dışında aday çıkarttığı an seçim bitmiştir 60 günü beklemeye gerek yok. Söyleyim size hem de. 65'e 35 biter." dedi.

24 Haziran'da yapılacak erken seçimin konuşulduğu CNN Türk canlı yayınında SONAR araştırma şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın açıklamaları programa damga vurdu. Sunucu Ahu Özyurt'un "Muhalefetin zaman dezavantajını kapatabilmek için yapabilecekleri bir şey var mı?" sorusuna Bayrakçı şu yanıtı verdi:

İKİ AYDA MUHTAR SEÇEMEZSİNİZ

"Muhalefete acıyarak fazla bir laf da üzülerek bakmak lazım. Çünkü düşünsenize iktidar ittifakının adayı 16 senedir bütün seçimleri çift misli fark bindirerek kazanan bir cumhurbaşkanı. Her kelimesinde bir ayrıcalık var. Muhalafetin de söyleyeceği bir şeyler var. O kadar. Peki iki ayda ne söyler muhalefet neyi hazırlar? Açıkçası iki ayda doğru dürüst muhtar seçemezsiniz. Yerel seçimde iki ayda muhtar seçmeye kalkın zorlanırsınız. Şartlar bunlar."

BENİM TARİFİMİN DIŞINDA ADAY ÇIKARTTIĞI AN SEÇİM BİTMİŞTİR

Muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili senaryolara değinen Bayrakçı sözlerine şöyle devam etti:

"HDP'nin bir aday çıkarması halinde Saadet İyi Parti ittifakında da bir de buna Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi de olabilir, o ittifak. CHP'den de ittifaktan ziyade son düzlüğe adayı kalırsa ilk turda yüzde 50'nin üzerine çıkamayacaksa, o zaman son düzükte Meral Akşener mi yoksa CHP'nin adayı mı finale kalır. Benim tarif ettiğim ya da bir çoklarının tarif ettiği kalıplardaki adaysa onun finale kalması olasılığı daha yüksek olacak.  Nedir o? Bir defa çok iyi ekonomi bilecek. Toplumun bütün kesimlerinden oy alabilecek bir pozisyonda olması lazım. Bir de aday gösterildiği partiden olması lazım. Bunların hepsine uyan bir kişi var demiştim.

SEÇİM KAZANILIR DEMİYORUM SEÇİM KAZANMA İHTİMALİ BELİRİR

Tarif ettiğim resme bir tek kişi uyuyor. Dolayısıyla şu an seçeneksiz muhalefet. Benim tarifimin dışında aday çıkarttığı an seçim bitmiştir 60 günü beklemeye gerek yok. Söyleyim size hem de. 65'e 35 biter. Benim dediğim senaryo ile seçim kazanılır demiyorum ben. Seçim kazanma ihtimali belirir. Öbür şartlarda ihtimal yok. Onu de herkes bilsin. Başka türlü adaylarla seçimi unutun zaten."

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:55
  1. hakan bayrakçı
  2. sonar
  3. erken seçim
  4. 2018 seçimleri

YORUM YAZ

  • mustafamustafa3 sa önce
    hakan bey ne demişse hep tersi çikmiştir bir kere dahi doğru çikmamiştır ..
  • ÜLKÜCÜÜLKÜCÜ4 sa önce
    BU DEYYUS İLK DEFA %65-%35 DİYE DOĞRU TAHMİN ETMİŞ. ALLAHIN İZNİYLE HALİFEMİZ TAYYİP ERDOĞAN İSLAMIN SON KALESİNE BAŞKAN OLACAK.
  • Ertug hanErtug han5 sa önce
    Bu kadar kisa surede sosyal demokrat ve muhafazakar insanlarin kabullenebilecekleri ekonomi konusuna hakim bir aday gorunuyor sn ILHAN KESICI .
  • ibrahim aydemire cevaben.ibrahim aydemire cevaben.6 sa önce
    ibrahim aydemir acaba sen kafayı mı yedin?İslam düşmanı türk düşmanı demek ne demek.delirdiniz iyice.Kimse kimseye düşman falan değil.Bu bir savaşta değil.Azcık mantıklı olun ya.Ülke elden gidiyor.Sen ve senin gibiler olmayan düşmanı düşman etmeye çalışıyon.Yeter ya.Valla yeter.Azcık bak çok demiyorum usturuplu olun.Ne istiyosun?Kavgamı etsin komşu komşuyla,anne babayla-arkdaşlar dostlar birbirine mi girsin?ne istiyosun.Az saçmala.haçok mu savaşmak istiyon Afganistana git orda sürekli savaş var,Afrikaya git orda da sürekli savaş buyur.Ama bu ülke de içinde düşman arama.Chp-mhp-akp-iyi- ve diğer partiler ve bütün vatandaşlar bu ülkeye mecburuz anla anla artık.Seçim bu epi topu.Devlet bahçeli seçilse ülkeyi kötü mü yönetmek isteyecek yda diğer adaylar kafa bu bu.Erdoğan seçilse tek derdi ülke yi kötü yönetmek mi oalcak.Yo hepsi ülkeyi becerebildikleri en iyi şekilde yönetmek isteyecek.Ha beceremezlerse seçimde giderler.bU KADAR BASİT.Bi kendinize gelin böyle düşünenler.Sakin olun.Kimseyide düşman bellemeyin artık.kal sağlıcakla.
  • MilletMillet7 sa önce
    Fikirlerine katılmam ama ilk defa doğru söylemiş
  • ibrahim aydemiribrahim aydemir7 sa önce
    Alayiniz gelin sizi islam, türk düsmanlari.Hak la batil in savasinda rabbim ve milletim reis in yaninda.
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