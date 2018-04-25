CHP'nin anketçisi: Abdullah Gül aday olamaz

CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR anket şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, Meral Akşener'e yakınlaşan Sözcü Gazetesi'ne konuştu. Bayrakçı"Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'ın karşısında herhangi bir hamle yapamaz. Onun adaylığı söz konusu bile olamaz. En az 17 sebep sayabilirim size neden aday olamayacağı ile ilgili. Hani generale sormuşlar; savaşı neden kaybettin diye. Sayayım demiş ve başlamış: “Bir; cephanem bitti” demiş. “Dur!” demişler, gerisini saymaya gerek yok. Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'ın o kadar çok paylaşmışlıkları var ki; rakip olarak çıktığı zaman her şeyi göze alması gerekir. Her şey dökülür ortaya. Karşılıklı birbirlerini mahvederler. O yüzden çıkamaz!" dedi.