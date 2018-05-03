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Hakan Bayrakçı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında CHP tabanının cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici'yi görmek istediğini açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:40
Hakan Bayrakçı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Türkiye CHP adayının kim olacağını merak ederken herkes adayın kim olacağın konusunda tahminler yürütüyor.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu.

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayına değinen Bayrakçı, “CHP’nin şuanda en doğru adayı; en yüksek oyu alabilecek kişi ve daha önemlisi seçimi kazanma ihtimali olan tek kişi başından beri söylediğim İlhan Kesici’dir. Seçmen ve parti örgütü de bu yönde fikrini bildirmiş durumda. İl başkanlarına bir oylama yaptırdılar. Oradan çıkan sonucu iyi biliyorum”dedi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:40
  1. hakan bayrakçı
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