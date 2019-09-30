CHP’nin anketçisi Babacan ve Davutoğlu’nu gazlıyor!

Sezai Erhan yeniakit.com.tr CHP’nin anketçisi olarak bilinen ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın yarışı kazanacağını bildiği halde korkudan açıklayamadığını söyleyen SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı bir televizyon programında AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın partisinin AK Parti’den oy koparacağını açıkladı. Hakan Bayrakçı, Davutoğlu ile Babacan için, “Babacan ve Davutoğlu ceketini assa üçer puan alır” dedi.

Bizi çarmıha gererlerdi

Bayrakçı, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yayınladığı anket sonuçları ile seçimin ikinci tura kalacağını iddia eden, ancak sandıktan yüzde 52’lik oy oranıyla Erdoğan'ın galip çıkması sonrası çıktığı bir canlı yayında, “Biz Erdoğan'ın yüzde 50'nın birkaç puan üstünde kazanacağını görüyorduk ama açıklasaydık bizi çarmıha gererlerdi” demişti.