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CHP ve İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da HDP kurnazlığı!

Terör örgütünün arkasında olduğu HDP ile örtülü iş birliği yaptıklarını seçmenlerinden gizlemeye çalışan ve oluşan baskıyı gidermek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, nabza göre şerbet stratejisini benimsedi. Ankara'da HDP karşıtı olan Zillet İttifakı, İstanbul'da ise HDP'ye birlik beraberlik çağrısı yapıyor.

17 Mart 2019 Pazar 07:13
CHP ve İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da HDP kurnazlığı!

CHP ve İYİ Parti'nin ittifakına, tüm kelime oyunlarıyla gizleme çabalarına rağmen HDP'nin de destek verdiği açığa çıkınca farklı bir yöntem denenmeye başlandı.

Ankara'da başka dil, İstanbul'da başka!

HDP'nin yok denecek kadar az oy aldığı Ankara'da Mansur Yavaş HDP karşıtı açıklama yaparken, daha fazla HDP oyu olan İstanbul'da Ekrem İmamoğlu HDP'ye selam çakıyor.

İstanbul'da HDP oyu var: HDP'yle ortak bir dil yakaladık

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında, "bir HDP'li desteği görüyorum, HDP'yle ortak bir dil yakalamışsak ne mutlu bana" şeklinde konuştu.

Ankara'da HDP oyu yok: hdp bizden uzak olsun

Ankara adayı Mansur Yavaş ise HDP'ye sözde tepki göstererek "Ankara’da hür iradesi kendi elinde olan her vatandaşımızın oyuna talibiz. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun" dedi.

Sezai Temelli ne demişti?

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Bize rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur. Biz bu riski alıyoruz. Seçmenlerimize diyoruz ki biz bu riski alacağız ve Türkiye'yi değiştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 07:13
  1. İstanbul
  2. Yerel seçim
  3. chp
  4. Ankara
  5. TERÖR
  6. ittifak
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  8. HDP
  9. Kemal Kılıçdaroğlu
  10. Meral Akşener

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