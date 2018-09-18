CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş mı?

Yerel seçimler erkene alınmazsa Mart 2019'da yapılacak. Partiler yerel seçim çalışmalarına hız verirken, özellikle de İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde hangi adaylar yarışacak merak konusu. AK Parti ile MHP'nin ittifakına karşı CHP de HDP ve İYİ Parti ile ittifak yapmaya hazırlanıyor. CHP'nin Ankara'da İYİ Parti ile ittifak yaparak, 2014 yerel seçimlerde Melih Gökçek'in karşısına çıkan Mansur Yavaş'ı aday göstereceği konuşuluyor.

Yerel seçimler için tüm partiler çalışmalarına başladı. Siyasi partiler için Ankara Büyükşehir Belediyesi hayati öneme sahip. Çünkü Ankara'nın düşmesi sembolik olarak Türkiye'nin düşmesi anlamıma geldiği Ankara Büyükşehir Belediyesini kazanmak her siyasi parti için hayati öneme sahip. Ankara yıllardır AK Parti'nin yönetiminde. CHP, ANkara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak için ittifak çalışmalarına başladı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti adayı Melih Gökçek'in karşısına çıkan MHP kökendi Mansur Yavaş, 2019 Mart seçimlerinde CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olacağı iddia edildi. CHP ve İYİ Parti'nin ortay adayı Mansur Yavaş'a HDP'nin de örtülü destek vermesi için HDP ile görüşüleceği iddia edildi.

MANSUR YAVAŞ 2014 YEREL SEÇİMERİ KAYBETMİŞTİ

2014 yerel seçimlerde İl Seçim Kurulunun kabul etmiş olduğu rakamlar şu şekilde olmuştu. AK Parti’nin adayı Melih Gökçek, 1 milyon 417 bin 183, CHP’nin adayı Mansur Yavaş ise 1 milyon 385 bin 916 oy almıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ise şöyle oluşmuştu: 140 üyenin 99'unun AK Parti'li, 23'ünün CHP'li, 15'inin MHP'li, 2'sinin Demokrat Parti'li, birinin de BBP'li isimlerde oluşmuştu.