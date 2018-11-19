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CHP'nin amacı 'kaos' çıkarmak! İtiraf ettiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin yerel seçim planını Türkiye’yi kaosa sürüklemek üzerine yaptığını "Bu yerel seçimlerin sonucunda AKP, belini doğrultamaz hale geliyorsa, eğer erken seçime doğru götürürsek biz başarılı olmuşuz demektir." sözleriyle itiraf etti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 08:39
CHP'nin amacı 'kaos' çıkarmak! İtiraf ettiler

Darbelerin, ekonomik krizlerin, din düşmanlığının, vesayetin savunucusu olan CHP’deki “Yıkıcı zihniyet” canlılığını koruyor. 24 Haziran’da yaşadığı hezimet sonrası hem koltuğu korumak hem de Erdoğan’sız Türkiye projesini için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’ni köprüden önceki son çıkışı olarak gören Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrasına yönelik olarak planladığı kaos senaryosu, tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı.

Türkiye’yi durdurma planını CHP İzmir İl Başkanlığı’nın programında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı açıkladı.

Erken seçim istiyorlar

CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, partisinin hedeflerini daha iyi yerel yönetimlerle vatandaşa hizmet etmek değil, Türkiye düşmanlarının direktifleri doğrultusunda kaosa ortamı oluşturmak olduğunu şu sözler dışa vurdu:

“Eğer bu yerel seçimlerin sonucunda AKP, belini doğrultamaz hale geliyorsa, eğer erken seçime doğru götürürsek biz başarılı olmuşuz demektir.”

Seçime PKK’nın siyasi uzantısı HDP, FETÖ destekli İP ve çizgisinin dışına çıkan Saadet ile birlikte girecek olan CHP’nin ilk hedefi, megakent İstanbul ile Ankara’da AK Parti iktidarına son vererek Türkiye’nin ayağındaki prangaları kıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı tartışmaya açmak. Aynı şekilde söz konusu ittifakın bir diğer hedefi ABD’nin 10 Ağustos’ta başlattığı ekonomik saldırıyı derinleştirmek, bu süreçte halkı kışkırtıcı bir çok eylemi sahnelemek.

Türkçe ezanı getirecekler

Büyük hedefi ise CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve CHP İstanbul eski Milletvekili Dursun Çiçek daha önce açıklamıştı. Öztürk Yılmaz, Türkçe ezan çıkışıyla CHP’nin tarihi arzusunu dillendirmişti.

Dursun Çiçek ise “Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz’ diyen başsavcılar var” çıkışıyla Erdoğan’ı yargılamak isteyen yargıdaki bir vesayet odağını gündeme taşımıştı.

İntikam yemini

1946’dan bu yana iktidar olamayan CHP’nin bir şekilde iktidarı ele geçirdiğinde neler yapacağını sözde Gazeteci Mine Kırıkkanat, intikam yemini ettiği şu sözleriyle paylaşmıştı: “Bunun da bir hesap günü gelecek. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bu gün gelecek.”

(Diriliş Postası)

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 08:39
  1. Ardahan
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. chp
  6. Oğuz Kaan Salıcı
  7. ittifak
  8. yerel seçim

YORUM YAZ

  • FETİH 1453FETİH 14534 dk önce
    CHP VE YANDAŞLARINI LANETLİYORUM ALLAHIM SİZE FIRSAT VERMESİN.
  • milletin hizmetkarımilletin hizmetkarı4 dk önce
    Zulüm ile abat olanın sonu berbat olur.
  • OsmanOsman13 dk önce
    Çok beklersiniz vatan hainleri
  • cccccc33 dk önce
    Chp hep darbe ve kaoslarla iktidara gelmiş bir partidir. Halk onları seçmeyince hainler ile iş biriliği yaparak tekrar iktidara gelip Müslümanlara zülüm etmek istiyor hainler.
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