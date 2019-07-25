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CHP'nin Afyonkarahisar kampı

CHP'nin, yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapacağı çalıştay için Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen belediye başkanlarının otele girişleri başladı- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:- "Bu bir arama toplantısı. Tabii belli aralarda da belediye başkanlarımıza çeşitli konularda bilgilendirmeler yapacağız. İki gün boyunca çalıştayımız devam edecek. Cumartesi akşamı da toplantımız sona erecek"

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:26
CHP'nin Afyonkarahisar kampı

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP'nin, yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapacağı çalıştay için Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen belediye başkanlarının otele girişleri başladı.

Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere 252 belediye kazanan CHP'nin, Sandıklı'da düzenlediği kamp için belediye başkanları May Otel'e giriş yapıyor.

Belediye başkanları, kayıt işlemlerinin ardından odalarında istirahate çekiliyor. Öte yandan otel etrafında, jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Kampın düzenlendiği May Otel'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün saat 12.00'den itibaren CHP'li belediye başkanlarının otele giriş yapmaya başladığını belirtti.

Otele girişlerin akşama kadar tamamlanacağını anlatan Torun, şunları söyledi:

"Bazı illerdeki belediye başkanlarımızın bugün bazı etkinlikleri var. Bazı arkadaşlarımızın da çeşitli görevleri var. Bazı arkadaşlarımız da belki gece geç saatlerde buraya gelecek ama, yarın saat 09.00'da açılış konuşmasıyla çalıştayımız başlayacak. Daha sonra da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu toplantıyla ilgili bir konuşma yapacak."

- "Bu bir arama toplantısı"

Çalıştayın diğer toplantılardan farklı olduğunu kaydeden Torun, "Bu bir arama toplantısı. Tabii belli aralarda da belediye başkanlarımıza çeşitli konularda bilgilendirmeler yapacağız. İki gün boyunca da çalıştayımız devam edecek. Cumartesi akşamı da toplantımız sona erecek." diye konuştu.

Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çalıştaya bugün akşam katılacağını aktardı.


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:26
  1. CHP
  2. Seyit Torun

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