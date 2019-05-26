CHP'nin adayından belediye bütçesinden siyasi propaganda!
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun önceki dönem başkanı olduğu Beylikdüzü Belediyesi, Bahçelievler’de üzerlerinde İmamoğlu’nun etiketlerinin bulunduğu Ramazan kolileri dağıttı. Belediye bütçesinin ve Ramazan ayının seçim çalışmalarına alet edilmesi tepki toplarken, skandalı görüntülemek isteyen vatandaşlarda CHP'lilerin saldırısına maruz kaldı.26 Mayıs 2019 Pazar 06:51
Beylikdüzü Belediyesine ait tişörtler giyen kişiler, Bahçelievler’de üzerlerinde İmamoğlu’nun etiketlerinin yer aldığı Ramazan kolileri dağıttı. Yaşanan skandalı fotoğraflamak isteyen vatandaşlar ise CHP’li yetkililer tarafından saldırıya maruz kaldı.
Tehdit, saldırı, küfür
Üzerlerinde CHP’li Beylikdüzü Belediyesine ait tişört giyen kişiler Bahçelievler’in Şirinevler mahallesinde, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun propagandası yapmaya başladı. Kamyonla getirdikleri ve üzerlerinde İmamoğlu’nun etiketlerinin yer aldığı ramazan kolilerini vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Yoldan geçen bir vatandaşın ise yaşanan skandal olayı fotoğraflamak isteyince dağıtımı yapan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, dağıtımı yapan kişiler önce vatandaşın telefonunu zorla gasp etmek istedi.
Vatandaşı tehdit ettiler
Telefonunu vermek istemeyen vatandaşa CHP’li yetkililer saldırı girişiminde bulundu. Olay yerinden kaçmak isteyen vatandaşı kovalayan CHP’li yetkililerin küfür ederek vatandaşı tehdit ettiği öğrenildi. Vatandaşların tepkisiyle karşılaşan yetkililerin ramazan kolilerini boş bir dükkana boşaltıp olay yerinden uzaklaştı.
Ramazan kolisine İmamoğlu etiketi
CHP’li Beylikdüzü Belediyesine ait tişörtler giyen kişiler, Bahçelievler’de üzerlerinde İmamoğlu’nun etiketlerinin yer aldığı Ramazan kolileri dağıttı. Yoldan geçen bir vatandaşın ise yaşanan skandal olayı fotoğraflamak isteyince dağıtımı yapan kişiler tarafından saldırıya uğradı.
(Yeni Şafak)
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