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CHP'nin ABD isyanı: Bizim fikrimiz alınmıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, hükümetin ABD ile yaşanan krizde kendileriyle konuşması gerektiğini söyledi.

17 Ağustos 2018 Cuma 22:38

CNN Türk'te yayınlanan Türkiye'nin Gündemi Programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, hükümetin ABD politikası konusunda kendilerine fikir danışması gerektiğini ifade etti.

"BİZE FİKİR DANIŞILMIYOR"

Salıcı, "Türkiye'nin çıkarlarını hamasetle değil, ülkenin çıkarlarını iktidarıyla muhalefetiyle konuşarak halletmeliyiz. Bu meseleler hala bizimle konuşulmuş değil. Biz ana muhalefet partisiyiz, diğer muhalefet partileriyle de konuşulmuş değil. Hükümet bir şeyler yapıyor 'ben bir karar aldım, hadi siz de takılın peşimize' diyor. O kararlardan önce konuşsak ve 'şöyle bir düzeltme yapsak' desek ne zararı olur" dedi.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 22:38
  1. CHP
  2. Oğuz Kaan Salıcı
  3. ABD

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