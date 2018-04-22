Ahmet Hakan: 'CHP'nin adayları 3'e indi' deyip isimleri açıkladı

Türkiye 24 Haziran'da erken seçime giderken cevabı en çok merak edilen soruların başında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu geliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili seçeneklerin üçe indiğini belirtip o isimlerin İlhan Kesici, Meral Akşener ve Muharrem İnce olduğunu açıkladı.