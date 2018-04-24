CHP'nin '15 vekil' planı! 'Aslında Akşener'e tuzak kurdular'

CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayan 24 Haziran 2018 için erken seçim süreci, başkent siyasetinde hareketli günler yaşatıyor. CHP ile İyi Parti arasındaki türlü planlar ise dikkatCleri çekiyor.

CHP, İyi Parti'nin TBMM'de grup kurması ve Meral Akşener'in aday olabilmesi için 15 milletvekilini istifa ettirerek İyi Parti'ye transfer etti. Bu duruma göre Meral Akşener, Meclis'te grup bulundurduğu için seçime aday olarak katılabilecek. Bu manevra ile Akşener'in 100 bin imza toplama girişiminin de önüne geçilmesi planlandı.

15 VEKİL PLANINDAKİ ÇARPICI GERÇEK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Akşener'in 24 Haziran arifesinde büyük bir tuzağa çekildiği ve CHP'nin kendisini desteklemeden Abdullah Gül ismi üzerinde duracağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı için aday isimlerin yanı sıra kulis bilgilerine göre CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen vekiller için de çok farklı bir senaryo yürütülecek.

LİSTE SÖZÜ ALDILAR

Seçimlere kısa bir süre kala 15 vekilin İyi Parti'den ayrılacağı ve CHP saflarına yeniden katılacağı konuşuluyor. Bu duruma göre 24 Haziran'da CHP listelerinde yer alma sözü alan 15 vekil, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı için adaylığının önüne geçme planıyla İyi Parti'ye geçirildi.

AKŞENER: GÜL İÇİN ÇEKİLMEM

Akşener'in kendisine CHP tarafından kurulan tuzağı gördüğü ve bugünkü açıklamasını Yeni Şafak'ın da gündeme getirdiği bilgiler doğrultusunda yaptığı anlaşıldı.

Akşener bugün yayınlanan haberin hemen ardından FOX TV'ye yapmış olduğu açıklama kapsamında "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem” ifadelerini kullanmış ve "Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak" demişti.

Tuzak uyarısı sonrası tuzak masası

Akşener daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Akşener'in görüşme sonrası yaptığı açıklamada 'tuzak ve hile' vurgusu yapması dikkatleri çekti. Akşener, "İyi Parti olarak tuzak ve hile kovma masası kurmayı düşünüyoruz. Sayın Karamollaoğlu ile uzun bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Görüşmelerimiz sürecek" dedi.