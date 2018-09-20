CHP'lilerin Mustafa Kemal'in arabalardan haberi yok mu?

Katar'ın Boeing 747-8 tipi uçağı Türkiye'ye hibe etmesi üzerine sazı eline CHP'li Kemalistler, gerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gerekse hükümete akıl almaz eleştirler yöneltti. Türkiye'nin kimseden hediye almaması gerektiğini savunan CHP'lilerin ikiyüzlü tutumu, Mustafa Kemal ile ilgli yıllar önce yaşanan bir gerçekle bir kez daha ortaya çıktı.

MUSTAFA KEMAL'E HEDİYE ARABALAR

Mustafa Kemal'in ülkeyi yönettiği dönemde 1 adet Mercedes, 2 adet Cadillacve 1 adet Lincoin olmak üzere dört adaet zırhlı arabası olduğu öğrenilirken, Bu otomobillerden 3'ünün yabancı devletler tarafından 1'inin ise İş Bankası trafından hediye edildiği belirtildi. Katar'ın Türkiye'ye uçak hibe etmesi üzerine "Türkiye hediye kabul etmemeli" diyen CHP'li Kemalistlerin, Mustafa Kemal'in dış ülkelerden gelen hediye arabalarını sorgulamamaları hem 'ikiyüzlülük' hem de 'Erdoğan düşmanlığı' şeklinde yorumlandı.