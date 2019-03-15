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CHP'lileri kızdıran anket! DSP ipi göğüslüyor

31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen Şişli'de, son anket sonuçlarına göre Mustafa Sarıgül ipi göğüslüyor. Anket sonucunun gerçeği yansıtmadığını iddia eden CHP kanadı ise söz konusu sonuçları ısrarla reddetti.

15 Mart 2019 Cuma 01:03
CHP'lileri kızdıran anket! DSP ipi göğüslüyor

Sonucu en çok merak edilen ilçe olan Şişli’de, DSP’li Mustafa Sarıgül, açık ara, salt çoğunlukla sandıktan çıkmaya hazırlanıyor.

Daha önce 3 kez Şişli Belediye Başkanı seçilen Mustafa Sarıgül, seçimlerde CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmek istenmeyince, DSP’ye katılarak aday olmuştu.

CHP'liler reddetti

Metropol tarafından şubat ayında yapılan ilk ankette, Mustafa Sarıgül % 56 ile açık ara önde çıktı. Ancak CHP’liler bu ankete karşı çıkarak, “Bizim adayımız daha belli değil. Hele bir açıklayalım, göreceksiniz, seçimi açık ara biz kazanacağız. “ dediler.

CHP daha sonra adayını açıkladı ama, değişen bir şey yok. Yapılan tüm anketlerden açık ara DSP’li Mustafa Sarıgül çıkıyor. Son anket sonucu Gezici Araştırma’dan geldi.

Sarıgül yüzde 51,6 oy alıyor

Gezici Araştırma’nın, 2-9 Mart tarihleri arasında, 3200 kişi ile, yüz yüze görüşme yöntemi ile yaptığı, Şişli yerel seçim anket sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre Şişli'de DSP adayı Mustafa Sarıgül % 51,6 ile açık ara önde.

Gezici Araştırma Merkezi tarafından 2-9 Mart tarihleri arasında Şişli ilçesindeki 3.200 kişiyle yüzyüze görüşme metoduyla yapılan anket sonuçları açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, CHP'den ayrılarak DSP Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, 31 Mart yerel seçimlerinde %51.6 ile rakiplerinden açık ara önde görünüyor. Sarıgül'ü %24.7 ile CHP adayı Muammer Keskin, %17.2 ile de Ak Parti adayı Nihal Yıldırım takip ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 01:03
  1. DSP
  2. anket sonuçları

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