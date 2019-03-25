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Rezalete bakın! CHP'li belediyeden kepçe ile alkol servisi

Bursa'da CHP'li Nilüfer Belediyesi, gençlik festivalinde gençlere alkol servisini belediyeye ait iş makineleriyle yaptı.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:47
Rezalete bakın! CHP'li belediyeden kepçe ile alkol servisi

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mustafa Bozbey'in yapılan festivalde belediye imkanlarıyla alkol servisi yaptırdığı iddia edildi.

Büyük tepki çekti

18 yaş altı gençlerin de katıldığı festivalde belediye eliyle alkol taşınması tepki çekti.

Önümüzdeki günlerde tekrar düzenlenecek olan festivalde aynı görüntülerin ortaya çıkmasından endişe ediliyor.

Muhafazakar seçmenin oyunu alabilmek için...

Bazı CHP'li adaylar, muhafazakar seçmenin oyunu alabilmek ve sempatik görünebilmek için için ise başörtüsü ve tehsbih dağıttı.

(Ahaber)

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:47
  1. Bursa
  2. Nilüfer
  3. Mustafa Bozbey
  4. GÜNCEL Haberleri

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  • kmlkml54 dk önce
    LAİKLİK BUDUR HOCAM...
  • ihsanihsan1 sa önce
    içki kumar zina haramdır kuranıu kerim bunların haberi yokmu
  • NumanNuman1 sa önce
    İşte tam buna DİNİ İSTİSMAR etmek denir. Hayatında hiç cumaya bile gitmemiş (İnce'yi tenzih ediyorum o her gün gidermiş) insanların, eline tesbih bile almamışların tesbih dağıtması....Bira dağıtmasına gelince şaşırmadım tam chp nin en iyi bildiği iş odur.
  • Az mı geldiAz mı geldi1 sa önce
    Kepçe ne ya veriyorsan şişe ile ver değil mi editör
  • MankurtMankurt1 sa önce
    Sizin reyiziniz de çay sağıtıyo? Napcaz şimdi?

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