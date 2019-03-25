Rezalete bakın! CHP'li belediyeden kepçe ile alkol servisi Bursa'da CHP'li Nilüfer Belediyesi, gençlik festivalinde gençlere alkol servisini belediyeye ait iş makineleriyle yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mustafa Bozbey'in yapılan festivalde belediye imkanlarıyla alkol servisi yaptırdığı iddia edildi. Büyük tepki çekti 18 yaş altı gençlerin de katıldığı festivalde belediye eliyle alkol taşınması tepki çekti. Önümüzdeki günlerde tekrar düzenlenecek olan festivalde aynı görüntülerin ortaya çıkmasından endişe ediliyor. Muhafazakar seçmenin oyunu alabilmek için... Bazı CHP'li adaylar, muhafazakar seçmenin oyunu alabilmek ve sempatik görünebilmek için için ise başörtüsü ve tehsbih dağıttı. (Ahaber)

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