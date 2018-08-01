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Timsah gözyaşları... CHP'liler ve HDP'liler vahşeti kınarken 'PKK' diyemedi!

Kandilin vekilleri ve onlara destek vererek Meclis'e girmelerini sağlayan CHP’liler, terör örgütü PKK’nın Hakkari’de astsubayımızın 25 yaşındaki eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğini vahşice katletmesini terör örgütü PKK’nın adını anmadan kınadı. Bu samimiyetsiz tutum Kandil'in talimatıyla cinayetin üzerinin örtülmeye çalışılması şeklinde yorumlandı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:25
Timsah gözyaşları... CHP'liler ve HDP'liler vahşeti kınarken 'PKK' diyemedi!

 yeniakit.com.tr  özel haber  

Kana doymayan alçak terör örgütü PKK, Hakkari’de astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönen Nurcan Karakaya (25) ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’yı tuzakladığı el yapımı patlayıcı ile şehit etti. Tüm Türkiye şehit anne ve bebeğinin yasını tutarken sosyal medyadan timsah gözyaşları döken FETÖ’cüler, HDP’liler ve CHP’liler, PKK terör örgütünü kınamak yerine “şiddet nereden gelirse gelsin” mesajları ile hain terör örgütünün vahşi cinayetinin üzerini örtmeye çalıştı.

KANDİL'DEN TALİMAT MI ALDILAR?

Sözde terörü kınayan tweetler paylaşanlar arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık, HDP Kocaeli milletvekili Faruk Gergerlioğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP Hatay Milletvekili Barış Atay da bulunuyor. Ancak Kandil'in vekilleri ve onların Meclis’e girmesine destek veren CHP’liler vahşi cinayeti sözde kınarken terör örgütü PKK’dan hiç bahsetmediler. Üstüne bir de utanmadan hain saldırıdan hükümeti sorumlu tuttular. Bu isimlerin terörü sözde kınayan samimiyetsiz tweetlerini Kandil'deki terör baronlarının talimatıyla attıkları yorumları yapıldı.

İşte o tweetler;

 

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:25
  1. Malatya
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Hakkari
  6. PKK
  7. bebek
  8. canan kaftancıoğlu
  9. Ahmet Şık
  10. barış atay
  11. HDP
  12. CHP
  13. Nurcan Karakaya
  14. Mustafa Bedirhan Karakaya

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