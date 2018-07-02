Afrin'de M.Kemal’in kullandığı karargah bulundu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Süleyman Hatipoğlu'nun verdiği bilgilere göre, 1918'de Filistin'de 7. Ordu Komutanı olarak görev yapan M. Kemal, aynı yılın ekim ayında önce Halep merkeze, ardından Afrin ilçesine geçti. M.Kemal , beraberindeki birlikleriyle Racu'daki Katma tren istasyonunda konuşlandı.

Güneyden Afrin'e doğru ilerleyen İngiliz ordusu, 26 Ekim 1918'de Katma'da 7. Ordu'yla karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu ve yerel unsurlar, Katma'da İngilizlere karşı zafer kazandı.





KARARGAHIN YERİ TESPİT EDİLDİ



Afrin ilçe merkezinin 18 Mart 2018'de alındığı Zeytin Dalı Harekatı sonrasında kurulan Yerel Sivil Meclis'in çalışmaları sonucunda, M. Kemal’in Katme savaş stratejisini belirleyip karargah olarak kullandığı konak ortaya çıkarıldı.



Yerel Meclisin Kürt başkanı İbrahim Halil Ali'nin AA'ya verdiği bilgiye göre, Mustafa Kemal beldede kaldığı süre zarfında, Osmanlı ordusuna destek veren bölgenin önde gelen isimlerinden Hanif Ağa'ya ait taş konağı, karargah haline getirdi.



1890 yılında inşa edilen konak, bakımsızlık nedeniyle kısmen harap olmuş durumda.



Yerel Meclis Başkanı Ali, "Biz bölge tarihini unutmadık. Burada Osmanlı ordusu vardı. Mustafa Kemal geldiğinde Osmanlı ile iş birliği yapan Kürtler, Midan İkbis köyünü Kilis'e bağlayan demir yolunu sabote edip düşmanın ikmal hattının kesip, ilerlemesini durdurmuştu. Bu anlamlı tarihin unutulmaması lazım. Evin onarılıp eski haline kavuşturulmasını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

CHP AFRİN’E GİRİLMESİNE KARŞI ÇIKMIŞTI!

Türkiye sınırlarının dibinde kurulmaya çalışılan terör devletine müsade etmemek için Fırat Kalkanı harekatının ardından Zeytin Dalı harekatını başlatmıştı. CHP ise HDP ile birlikte bu operasyona karşı çıkmış ve Afrin’e girilmemesi gerektiğini savunmuştu. Türk askeri ise CHP ve HDP’ye rağmen milletin desteğini arkasına alarak Afrin’i PKK’lı teröristlerden temizledi ve bölgeye huzuru getirdi.

Şimdi Mustafa Kemal’in Afrin’de kullandığı karargahın YPG/PKK’lı teröristlerden geri alınmasını CHP’lilerin nasıl karşılayacağı merak konusu.