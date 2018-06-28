0553 313 94 23

Tanrıkulu'ndan PKK'nın infazı hakkında skandal...

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Ağrı'da PKK'lılarca AK Parti'ye oy verdiği için infaz edilen bakkal Mevlüt Bengi cinayetinin "faili meçhul olduğunu" söyledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:17
Tanrıkulu'ndan PKK'nın infazı hakkında skandal...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim kampanyaları sırasında "CHP'li her aileden HDP'ye 1 oy" diyerek HDP'nin Meclis'e girmesini desteklediği gibi, "terör örgütü kurma ve yönetme", "örgüt propagandası" ve "suç ve suçluyu övme" suçlarından tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını da istemişti.

TERÖRİSTLERİN İNFAZINA "FAİLİ MEÇHUL" DEDİ

HDP ile örtülü bir ittifak yürüten CHP'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise dün Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde bakkal işleten Mevlüt Bengi adlı vatandaşın vahşice katledilmesinin ardından boynunda asılı bulunan nota rağmen faili meçhul olduğunu savunarak Hükümet'i göreve çağırdı.

AK PARTİ'NİN SANDIK MÜŞAHİTLİĞİNİ YAPACAKTI

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre; 24 Haziran'da AK Parti Doğubayazıt İlçe Teşkilatı tarafından sandık müşahidi olarak görevlendirilen Mevlüt Bengi'den pazar günü haber alamayan ilçe teşkilatı mensupları, yedek sandık müşahidini görev yapacağı okula göndermişti.

CESEDİ ÜZERİNDE NOT BULUNDU

Bengi'nin telefonunun kapalı olması ve kendisinden uzun süre haber alınamamasından şüphelenen yakınları da durumu güvenlik güçlerine bildirmişti.

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Bengi'nin cesedini, Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlı ve başından silahla vurulmuş halde bulmuştu. Cesedin yanında "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür" yazılı not bulunmuştu.

Cesedin yanında "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür." yazılı not bulunmuştu.

TANRIKULU TERÖRİSTİN CENAZESİNE DE KATILDI

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bir diğer CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte, öldürülen teröristin cenazesine katılmıştı. 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:17
  1. İstanbul
  2. Ağrı
  3. AK PARTİ
  4. AĞRI
  5. CHP
  6. HDP
  7. DOĞUBEYAZIT
  8. PKK
  9. ANADOLU AJANSI
  10. SELAHATTİN DEMİRTAŞ
  11. SEZGİN TANRIKULU

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 19 sa önce
    Bu Sezgin CIA Kulu Kendiside Terörist. Bu Yüzden, Arkadaşlarına Sahip Çıkıyor. Bunlar, Yüzünden, Terör Partisi TBMM ye Girdi. Allah, Kahretsin Onları.
  • mutmainemutmaine19 sa önce
    kandildeki pkklılarıda ebabil kuşları vuruyor merak etme sen
  • selimselim16 sa önce
    bu insan müsveddesi tanrı kulu değil şeytan kulu dahası varmı
  • SahinSahin18 sa önce
    Bu kendisini şerefli bir milletvekili olarak düşünen zatı tutuksuz yargılayıp daha sonra çok sevdiği ağğğğzındaann hiç düşürmediği katil selonun yanına koymalı.
  • once bu mr-724 kellesionce bu mr-724 kellesi18 sa önce
    Neydi cia bu ajanin numarasi mr-704 mu,mr-724 ilk once bunun nefesi kesmeden dagdaki terorist akillanmaz. Sen baş teroristi meclisine ali hazinenden maas varirsen dagdakide curetkar olur.
  • aysultanaysultan16 sa önce
    Allah(cc) Muhammad(s.a.v.) aşkına yalvarıyorum. Böyle terör propagandası yapan kim olursa olsun lütfen gereken cezayı alsın. Bu milletvekili bozuntuları için gerekli kanun derhal çıkarılmalı ve yargılanarak vekillikten atılmalar. Eğer fırsat ellerine geçseydi,(hamdolun şükrolsun mevlama izin vermedi) şimdiye çoktan başladılardı.
  • mehmet alimehmet ali19 sa önce
    .... çocuğu amerikan ajanı it seni
  • CCUMALICCUMALI19 sa önce
    CHP HALA YÜZDE 20 LERDE SÜRÜNDÜĞÜNÜ MERAK EDENLERE DUYURULUR.BÖYLE ŞEREFSİZ PKK LILARI PARTİDE TUTTUĞU SÜRECE VE SEÇİMLER HDP BARAJI AŞSIN DİYE OY VEREN CHPKK LILAR ESERİNİZLE ÖVÜNÜN
  • Hy-hyHy-hy17 sa önce
    Çok O.Ç gördüm ama senin gibisini görmedim Sezgin Tanrıkulu....Sen vatan haini kö.eğin tekisin.Tasmalarını elinde tutanlarında damına koyayım.Senin bu topraklar üzerinde 1 saniye bile olman şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor.Taşnakçı Sezgin....
  • KAYAKAYA18 sa önce
    chp halkı cahil kesimin omurgası . Erdoğan çekilse ellerinde seçim ve ülke politikası sıfır olacak bir oluşum ahmaklar cahiller ve korkaklar grubu kurulsa aynen böyle bir politika izlerdi. diyecek bişey yok erdoğan giddiğinde sizi alevi bozması eset gibi yapar inş. bizden ayrılır ssuriyede yaşarsınız inşallah.
  • DürüstDürüst17 sa önce
    Sen bu ülkenin yüz karası bir h.insin.Ne söylediğin nede yaptığının hiç bir anlamı yok.!!!
  • enkötü devlet devletsizlikten iyidir enkötü devlet devletsizlikten iyidir 18 sa önce
    sadet çiler fetöcülero ölenlerin hakkını cehenemde ödüyesiniz rahatlıkmı batı kötüye destekolursan filistin ırak sud mısır libya yüzyılönce yaptıklarının bedelini ödüyo 3 5 sarı ingiliz altınınakişi sevdiklerinlen beraberdir hadisişerif
  • vatandaşvatandaş19 sa önce
    Devlet hainlere gereğini yapsın.Mecliste vatan hainlerini istemiyoruz.Devlet atsın bunları...
  • LütfiLütfi18 sa önce
    Bu adam yargılanmalı.Ohal var.PKK destekleyicisi
  • zionzion8 sa önce
    Atatürkün kurduğu parti bunların eline geçmiş ve bu yüzden chp biryere gelemiyor,chp dışrıdan ziyade önce kendisini elden geçirmeli,temizlik içerden başlamalı ama nedense kimsenin gücü yetmiyor bu zihniyet hep orada baş köşede
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
  1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
  2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
  3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
  4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
  5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
  6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
  7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
  8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
  9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
  10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
  11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
  12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
  13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
  14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
  15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
  16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
  17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
  18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
  19. Kimler limonlu su içemez?
  20. Yapay kornea da üretildi
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...