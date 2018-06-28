Tanrıkulu'ndan PKK'nın infazı hakkında skandal...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim kampanyaları sırasında "CHP'li her aileden HDP'ye 1 oy" diyerek HDP'nin Meclis'e girmesini desteklediği gibi, "terör örgütü kurma ve yönetme", "örgüt propagandası" ve "suç ve suçluyu övme" suçlarından tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını da istemişti.

TERÖRİSTLERİN İNFAZINA "FAİLİ MEÇHUL" DEDİ

HDP ile örtülü bir ittifak yürüten CHP'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise dün Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde bakkal işleten Mevlüt Bengi adlı vatandaşın vahşice katledilmesinin ardından boynunda asılı bulunan nota rağmen faili meçhul olduğunu savunarak Hükümet'i göreve çağırdı.

AK PARTİ'NİN SANDIK MÜŞAHİTLİĞİNİ YAPACAKTI

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre; 24 Haziran'da AK Parti Doğubayazıt İlçe Teşkilatı tarafından sandık müşahidi olarak görevlendirilen Mevlüt Bengi'den pazar günü haber alamayan ilçe teşkilatı mensupları, yedek sandık müşahidini görev yapacağı okula göndermişti.

CESEDİ ÜZERİNDE NOT BULUNDU

Bengi'nin telefonunun kapalı olması ve kendisinden uzun süre haber alınamamasından şüphelenen yakınları da durumu güvenlik güçlerine bildirmişti.

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Bengi'nin cesedini, Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlı ve başından silahla vurulmuş halde bulmuştu. Cesedin yanında "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür" yazılı not bulunmuştu.

Cesedin yanında "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür." yazılı not bulunmuştu.

TANRIKULU TERÖRİSTİN CENAZESİNE DE KATILDI

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bir diğer CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte, öldürülen teröristin cenazesine katılmıştı.