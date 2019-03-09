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CHP'liler milrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

Balıkesir'de CHP-HDP ittifakını gözler önüne serecek ve ana muhalefet partisinin İslam düşmanlığını kanıtlayacak nitelikte görüntüler kaydedildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:19

Her defasında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptıkları kirli ittifakı inkar eden CHP, bu kez fena yakalandı. CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin çok büyük bir skandala imza attı. Cuma günü yaptıkları miting esnasında Cuma selası okunmasıyla konuşmasını sonlandıran Ensar Aytekin, mikrofonu açık unuttu. Seladan rahatsız olan partili, müezzine ağza alınmayacak laflar etti. Bir süre sonra mikrofonun açık olduğunu fark eden bir partili kapatmayı denese de başarılı olamadı.

Bir diğer skandalın sahibi ise, Selman Hasan Arslan... CHP'li aday, yanına gelen bir iş adamıyla sohbet etmeye başladı. Skandal diyalogda ele alınanlar ise 'Kürdistan'dı. Sözde iş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." diyerek PKK'nın siyasi ayağı HDP ile yaptıkları ittifakı bir kez daha kanıtladı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:19
  1. CHP
  2. Balıkesir
  3. kürdistan
  4. müezzin

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  • SelimSelim51 dk önce
    Rezil pislikler. Sizin ne haddinize okunan selaya laf atmak. Namuusuz kafirler. Oyları kürdistanaymış. Savcılar ne güne duruyor. Bu ülkede kürdistan diye bir yer mi var

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