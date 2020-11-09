CHP'liler mahkemeye baskı kurdu! Casusluk davasında salıverilen Müyesser Yıldız' davasında İlker Başbuğ detayı

Türkiye'ye karşı algı operasyonları yürüten karanlık Odatv'nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, tutukluluğunun 155. gününde çıktığı duruşmada salıverildi.

CHP'lilerden mahkemeye baskı

CHP Milletvekilleri Erdoğan Toprak, Gamze Taşcıer, Bülent Tezcan, Yıldırım Kaya, Utku Çakırözer, Mehmet Göker, Gülizar Biçer Karaca, Gülizar Emecan, Ali Haydar Hakverdi, Abdurraman Tutdere, Tekin Bingöl, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet gazetesi yazarı eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay da gelerek, mahkeme heyetine baskı uyguladılar.

'Askeri casusluk' davasına ilişkin duruşmayı ayrıca KUMPASDER üyeleri, kumpas mağduru olduğunu öne süren askerler, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü yazarı Soner Yalçın, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu da geldi.

İlker Başbuğ'a mektup yazdırlar

TSK içerisinden devlet sırlarını sızdırdığı ve MİT'i ifşa etme suçlamasıyla yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a İlker Başbuğ'dan mahkemeyi etkileyecek skandal bir destek vermişti.

İşte o mektup:

Sevgili Müyesser, 2012 yılının başlarında ikimiz de Silivri Cezaevi'nde tutukluyduk.

Nisan ayında size bir mektup yazmıştım. Mektupta üzerinde durduğum bazı önemli noktalar şöyleydi:

"Silivri'ye geleli neredeyse 25 ay oldu. Sizin, yaklaşık 9 aydır bir koğuşta yalnız başınıza kalmanızın ne kadar zor olduğunu bugün çok iyi anlayabiliyorum.

Elbette asıl isteğimiz, sizin de en kısa zamanda tahliye olmanızdır. Bizler asker olarak zor şartlar altında yaşamaya daha hazırlıklıyız. Buna rağmen içinde bulunan şartlardan hiç etkilenilmediğini söylemek de mümkün değil.

Haksız yere suçlanarak tutuklanmak kabul edilebilecek bir durum değil.

Ancak her şeyden önce insanların kendi kendilerine vereceği vicdan muhasebesi önemlidir. Eğer, burada içiniz rahat ise zor günlerin elbette bir gün sona ereceginden emin olabilirsiniz."

Sevgili Müyesser,

Bu mektubu yazdığım gün, sekiz yıl sonra sizin tekrar tutuklanarak cezaevine konulacağınızı ve size bir mektup daha yazma durumunda kalacağımı hiç düşünemezdim.

Ancak, hayat maalesef beklenmedik acılarla da dolu.

Bugün, sekiz yıl sonra size söyleyeceklerim. 2012'de size göndediğim mektuptaki düşüncelerimin sadece bir tekrarı olacak.

Sizin, bugün de bir suç işlemediğinize inanıyorum.

Umarım, en kısa zamanda aramızda olursun.

Sevgilerimle