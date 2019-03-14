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"CHP'liler kul hakkı yemez"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Bizi çok eleştiriyorlar, 'Şunu yaptı, bunu yaptı' diye ama CHP'liler kul hakkı yemez, komşusu açken kendisi tok yatmaz"- "Hiçbir ayrım yapılmayacak. Herkese eşit olacağız. Tek bir şart hariç, eğer bir mahalle kötü durumdaysa ona pozitif ayrımcılık yapılacak. Her yerde olan hizmet, o mahallede de olacak"- "Şunu düşünmeyin, 'Belediye CHP'li olursa ödenek gelmez, hizmet yapılmaz.' Sizin kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber buraya geleceğiz ve sizi ziyaret edeceğiz. Ne istiyorsanız, ne yapılması gerekiyorsa yapacağız"

14 Mart 2019 Perşembe 17:31
"CHP'liler kul hakkı yemez"

ADIYAMAN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi çok eleştiriyorlar, 'şunu yaptı, bunu yaptı' diye ama CHP'liler kul hakkı yemez, komşusu açken kendisi tok yatmaz. Bunu herkes böyle bilsin." dedi.

Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde pazar yerinde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Besni'nin kararını verdiğini ve CHP Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar'ın etrafında birleştiğini öne sürdü.

"Bizden belediye başkanlığını yapacak herkes, hesabını halka verecek, kul hakkı yemeyecek." diyen Kılıçdaroğlu, "Bizi çok eleştiriyorlar, 'şunu yaptı, bunu yaptı' diye ama CHP'liler kul hakkı yemez, komşusu açken kendisi tok yatmaz. Bunu herkes böyle bilsin." ifadelerini kullandı.

Vakkas Açar'ın belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu andan itibaren hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir ayrım yapılmayacak. Herkese eşit olacağız. Tek bir şart hariç, eğer bir mahalle kötü durumdaysa ona pozitif ayrımcılık yapılacak. Her yerde olan hizmet, o mahallede de olacak. Asgari ücret 2 bin 200 olsun, herkes kör topal da olsa rahat etsin dedik ama yapmadılar. Bizim belediyelerimizde 2 bin 200 lira yaptık. 1 Nisan'dan itibaren Besni Belediyesinde çalışan herkesin maaşı net 2 bin 200 lira olacak. Dolayısıyla asgari ücretli 2 bin 20 lira alırken, 1 Nisan'dan itibaren 2 bin 200 lira olacak. Biz kimsenin işi, aşıyla uğraşmayız. Her evde huzur, bereket, iş ve aş olsun isteriz."

- "Kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak"

CHP'den aday olan herkesin vaatlerinin takipçisi olacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Şunu düşünmeyin, 'Belediye CHP'li olursa ödenek gelmez, hizmet yapılmaz.' Sizin kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber buraya geleceğiz ve sizi ziyaret edeceğiz. Ne istiyorsanız, ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. " ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, memleketteki işçinin, çiftçinin, yoksulun durumunu çok iyi bildiğini vurgulayarak, belediye olarak yeni iş alanları kurup, istihdam alanları oluşturacaklarını kaydetti.

Her mahalleye kreş kuracaklarını, böylelikle annelerin işine gidebileceğini, hayata katılabileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar'dan da bu konuda hizmet üretmesi konusunda söz aldı.

Besni üzümünün önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu çok önemli. Besni üzümü sıradan bir üzüm değil. Bunu tanıtmalıyız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 7'den 70'e herkesin aşı ve işi olana kadar mücadeleye devam edeceğini dile getirerek, her kesimi sevdiğini, herkesin hakkı ve hukuku için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:31
  1. Adıyaman
  2. Besni
  3. CHP
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. kul hakkı
  6. seçim
  7. Vakkas Açar

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  • NurNur1 sa önce
    Yemez amuduyla götürür ilgezdi gibi yeniden aday yapılırgit işine be adam iyice azıttın ya

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