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Kartal Belediye Başkanı adayı kararına kızan CHP'liler partiyi protesto etti

İstanbul'un Kartal ilçesinde mevcut belediye başkanı Altınok Öz'ün yeniden aday gösterilmemesini eleştiren bir grup partili, toplanarak CHP yönetimini protesto etti.

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:08
Kartal Belediye Başkanı adayı kararına kızan CHP'liler partiyi protesto etti

CHP'de bugüne kadar 17'si büyükşehir, 36'sı il, 783'ü de ilçe ve belde olmak üzere 836 belediye başkan adayı belirlendi.

Partinin 27 Ocak'ta yapılan ve 13 saat süren PM toplantısında ise Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine Gökhan Yüksel aday gösterildi.

PM'nin bugün saat 14.00'te başlayacak toplantısı öncesinde, Kartal'dan gelen bir grup partili Altınok Öz'ün yeniden aday gösterilmemesini protesto etti.

Ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan grup adına konuşan CHP Kartal ilçe teşkilatı üyesi Can Arkan, genel merkezin, bütün anketler, kamuoyu araştırmaları ve Kartal halkının taleplerini göz ardı ederek Altınok Öz'ün yerine genç bir partiliyi aday gösterdiğini söyledi.

"Gerekçe göstermeden aday yapmadılar"

Arkan, şunları kaydetti:

"İki dönemdir Kartal'da herkesi kucaklayan, sağ-sol ayrımı yapmayan, Kartal'ın duruşunu değiştiren başarılı belediye başkanımız Altınok Öz'ü hiçbir gerekçe göstermeden aday yapmadılar. Genel Merkezimizin kararını gözden geçirmesini istiyoruz. Atadıkları adayla ilgili hiçbir şikayetimiz yok ama gerçeklerimiz var. Seçime kısa bir süre kala mevcut adayımızla seçim riske girecek gibi görülüyor. Kartal'ı kaybetmek istemiyoruz, Altınok Öz başarılı bir belediye başkanıdır ve yeniden aday gösterilmelidir."

Zaman zaman Altınok Öz lehine sloganlar atan grubun parti önündeki bekleyişleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:08
  1. Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz
  2. Gökhan Yüksel
  3. PM
  4. CHP

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