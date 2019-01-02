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CHP'liler İstanbul kampanyası için buluştu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'li milletvekilleri ve MYK üyeleriyle bir araya geldi

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:21
CHP'liler İstanbul kampanyası için buluştu

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin genel başkan yardımcıları, il başkanı, milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleriyle buluştu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şişli'de düzenlenen toplantıda CHP'nin 31 Mart Mahalli Seçimleri'nde İstanbul'da yürüteceği kampanyanın detayları masaya yatırıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıda CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu da seçim kampanyasıyla ilgili bir sunum yaptı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Aylardır süren çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar İstanbul’da mahalle mahalle saha araştırmaları, ölçümler yaptık; raporlar hazırladık. Şimdi bu hazırlıklarımız ışığında kampanyamıza son şeklini veriyoruz. Bugün de genel başkan yardımcılarımız, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimizi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ekrem İmamoğlu ile bir araya getirdik. İstanbul’a ilişkin yaptığımız çalışmaları ve yol haritamızı görüştük. Seçim sürecindeki çalışma stratejilerimizin netleştirilmesi için çok verimli bir toplantı oldu. Parti yöneticilerimizin eleştirileri ve önerileriyle seçim stratejimiz ve kampanyamız son şeklini alacak. Adayımız İmamoğlu, önümüzdeki haftalarda İstanbulluların umudunu tazeleyecek birbirinden sağlam projeleri tek tek açıklayacak. Adaylığının açıklandığı günden beri İstanbulluların kendisine olan ilgisinin her geçen artıyor olması, bizim de inancımızı ve kararlılığımızı arttırıyor. 31 Mart’ta İstanbul için yepyeni bir sayfa açılacak."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:21
  1. 31 Mart
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Yerel Seçimler

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