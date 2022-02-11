'CHP’liler hiçbir zaman seçimle demokrasiyle falan iş yapmamışlar!'

İstanbul Belediye Başkanı seçimi yenilenmelidir. Denilecek ki yenilendi, evet yenilendi, fakat nasıl yenilendi!? Önce niçin yenilendi? Birçok şaibe ortaya çıktığı için ilçe seçim kurullarına teslim etmeden önce yolda düzenlenen sonuç zabıtları, sahte adresler. Hiç kimsenin oturmadığı inşaat halindeki binaların hatta üzerinde ne bir bina veya ev bulunmayan boş arsa ve arazilerin ikamet adresi olarak gösterildiği tespit edildi. Dolayısıyla seçimin yenilenmesine karar verildi. YSK Başkanı Sadi Güven, tarih vererek, bir ayda seçime gidiyoruz aynı seçmen listeleriyle deyiverdi. Haydaa… İstanbul’da o seçim bölgesinde gerçekte oturmadığı halde kâğıt üzerinde oturuyor gözüken sahte seçmenler aynen oylarını kullandılar mı? Kullandılar. O zaman keşke yenilemeseydiniz, en azından devletin sırtına bir seçim masrafı yüklememiş olurdunuz! Peki, işin doğrusu, hakkı neydi? Sağlıklı bir seçmen listesiyle seçime gitmektir. Muhtarlar ne güne lazımdı.

Her muhtar mahallesinde ikamet edenleri az çok bilir, en azından bilmek durumundadır. Bu hileli seçimden önceki 2026’daki seçimde seçmen listesini de yanına alarak ev ev dolaşıp yeni taşınan veya seçmen yaşına girenler varsa onları da kaydederek temiz dürüst sağlıklı yeni bir seçmen listesi çıkardıktan sonra seçim yapılacaktı.

Sanki yangından mal kaçırır gibi adamın birisinin eline mazbatayı tutuşturmanın aceleciliği neydi!?

Sanki İstanbul günlerce, aylarca başkansız, başsız kalmış da illaki o birisini koltuğa oturtalım derdine düşmeye hiç gerek yoktu.

Haliç’i çamur deryasından kurtaran, deniziyle, kıyılarıyla, boğazıyla, yalısı, köprüsü, park, bahçe, yeşil alanları vs. her şeyden önemlisi suyu, ekmeği, havasıyla İstanbul’u yaşanılır hale getiren az çok eli yüzü abdest suyu görmüş kadrolar işbaşındaydı. Aceleye gerek yoktu. Sonuç; şu anda o koltuk hakkıyla değil hile ile gasbedilmiş durumdadır.

Tüm kamuoyuna duyurulur! Bir oldu-bittiye getirilen bu haksızlık düzeltilmelidir.

Ankara’da da benzeri hilekârlıklar var mıydı, yok muydu bir inceleme araştırma yapıldı mı?

Yapılmadı.

Bu da bir soru.

Şimdi gelelim esas konuya. Bu ülkede İttihat (it) ve Terakki (terörist) ile başlayıp 1923’te resmen memleketin başına çöreklenen, ecdadımıza küfreden, yaşayanlarını sürgün eden, Yüce Yaradan’ın kanunlarını lağvedip yerine İtalyanların, İngilizlerin, Fransızların kanunlarını getiren, Kur’an yazısını kaldırıp okunmasını bile yasaklayan, kadınlarımızın tesettürüne el uzatan, İtalya’dan 2 gemi dolusu şapka getirtip yüzlerce-binlerce medrese alimini şapka giymiyor diye darağaçlarında sallandıran CHP denen bir parti var.

Peki, buna karşı milletin çoğunluğu tarafından abdestinde, namazında Müslümandiye önce Başbakan, ardından Cumhurbaşkanı en son olarak da başkanlığa getirilen AK Parti ve lideri şu anda iktidar mı iktidarsız mı, ben anlayamadım!

Şu anda ülkenin tüm kolluk kuvvetleri, askeri, jandarması, polisi, kimin imzasıyla görevlerini yapıyor.

Kimin emri altındalar.

Adalet ve İçişleri vs. bakanlıkları kime bağlı?

Görünen o ki ülkede Kılıçdaroğlu’nun borusu ötüyor. Haberlere bakıldığında da görülüyor ki kendilerinden en çok söz ettirilen gündemin başköşesinde yer alan Kılıçdaroğlu ve ekibi.

Helal olsun heriflere, erkek adamlar. Ana avrat, bacı küfürlerini de, el kol hareketleriyle de hepsini tam tamına yapıyor. Hiçbir şeyi eksik bırakmıyorlar.

Şimdi madalyonun bir tersini çevirelim: Kılıçdaroğlu tek başına iktidar da olacaktı, sen de yavru ana muhalefet. Neyse bir kere kavramı, kelimeleri iyi anlamak gerek.

Muhalif demek ne demek.

Ben senin zıddınım, sana karşıyım. Elime bir geçirirsen senin ananı ağlatırım demektir.

Adını ana muhalefet partisi lideri falan diye ne güzel yumuşatıyorlar. Demokrasi denen şirk sistemi her türlü düzenbazlığı, numarayı, yalan, hile, iftira, ihanet, hırsızlık, cinayet, aklına gelebilecek her türlü pisliği bünyesinde barındırabilen bir olgunun adıdır.

Cumhur (halk) seçimler, partiler herkes istediğini seçecek falan kulağa ne hoş geliyor. 1923’ten 1938’e 15 sene memlekette seçim yapılmış mı?

Asla.

1938’den 1950’ye kadar da 12 sene toplam 27 sene memlekette seçim yapılmamış! 1923’ten 1938’e kadar M. Kemal, 1938’den 1950’ye kadar da 2. Adam İnönü Cumhurbaşkanı.

CHP’liler hiçbir zaman seçimle demokrasiyle falan iş yapmamışlar, devrim yaparak, devirerek muarızlarını öldürerek, darbe yaparak, partilerini kapatarak öten horozların gıkını keserek iktidar olmuşlardır.

Sonuç: Karşındakinin anladığı dilden konuşulur.

İşte bu CHP zihniyeti böyledir. Yalancıdır, iftiracıdır.

Ahlak kurallarından nasibi yoktur. Ha bunların tek bildikleri haramiliktir. Başa geçtiklerinde hazinenin üstüne oturur. Rakılarını içerken keyiflerine bakarlar.

Erbakan hocamız havuzda parayı topladı. 28 Şubat’ta sayın hocamıza bir tekme, ardından valizleri ve çuvallarıyla manileri götürdüler.