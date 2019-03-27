TEKİRDAĞ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin suçu yok, onlar partisine oy veriyor, hizmet gelmiyor. Bu sefer gelir diye bir daha veriyorlar, daha iyi adayı getiriyorlar ama mantalite değişmiyor. Bu zihin değişmezse, insanın yüreğinde şehir ve insan sevgisi olmazsa hiçbir şey değişmez. CHP'liler de bu zihniyetten kurtulmak istiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Çorlu ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Tekirdağ ve ilçelerinin 31 Mart'ta değişim için hazır olduğunu söyledi. Değişim için 4 gün kaldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı olarak yerelde kalkınmayı güçlendirmek için her şehrimizde, ilçeler, büyükşehirler ve beldeler de dahil titiz çalışmayla adaylarımızı belirledik. Adaylarımız o şehirlerimize hizmet etmek için yola çıktı. O şehirler için projeler, fikirler, vizyon ortaya koydu." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Tekirdağ ve Çorlu için projeler üretildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'a yılda 1 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Milletvekillerimizin çalışmalarıyla, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'a önem vermesiyle, hizmetler geliyor. Önümüzdeki yıllarda da gelmeye devam edecek. Tekirdağ'ın meselelerine duyarsız değiliz. Cumhurbaşkanımız Tekirdağ'ın önemini biliyor. Tekirdağ'ın Türkiye ekonomisine katkılarını iyi biliyoruz. Tekirdağ'ın sanayi şehri olduğunu, üreten bir şehir olduğunu, Türkiye'nin her yerinden gelip burada kardeşlerimizin iş bulduğunu biliyoruz. Burada üretilen ürünlerin yurt dışında satılmasıyla ihracatımız sizlerin sayesinde artıyor. Dolayısıyla sizleri desteklemek, sizlerin sorunlarını çözmek, sizlere hizmetin en iyisini getirmek, devletimizin görevi."

Ayçiçekle ilgili taleplerin iletildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız gerekenleri söyledi, milletvekillerimiz takip ediyor. Berat Albayrak kardeşimiz de buraya gelerek müjdeyi verdi. İnşallah nisan ayında da ödemeler yapılacak. Tekirdağ için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz." diye konuştu.

- "Bunların şehir sevgisi yok"

Bakan Çavuşoğlu, yerel yönetimler açısından Tekirdağ'ın içler acısı olduğunu ifade etti.

DSİ'nin çalışmalarıyla pis suların denize akmadığını anlatan Çavuşoğlu, "Tekirdağ halkı, Çorlu halkı bunu hak ediyor mu? Peki neden yapmıyorlar. Ergene Havzası Eylem Planıyla inşallah 2020'ye kadar devlet olarak biz bu sorunları bir bütün olarak çözüyoruz. Ama alt yapı işi belediyenin işi değil mi, kanalizasyon belediyenin işi değil mi? Neden yapmıyorlar? Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunların şehir sevgisi yok, o şehirdeki insanlara yönelik sevgisi de yok saygısı da yok." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, CHP'nin yönettiği her yerde sorunların olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en çok turist ağırladığı il Muğla'dır. Muğla'da pis sular denize akıyor. Bodrum'da akıyor. Aydın'da çeşmelerden akan sular tuzlu. Muğla'da aylarca sular kesiliyor. Bu size neyi hatırlatıyor, 94 öncesi İstanbul'u hatırlatıyor. Bu zihniyet her yerde aynı, Çankaya Ankara'nın en gözde ilçesiyken bu zihniyet yüzünden sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin en geri kalmış şehirlerinden birisi oldu. Bu zihniyet yüzünden Hatay'da yollar, caddeler, savaş içindeki Suriye'nin yollarından daha kötü. Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden olan İzmir belediyecilik bakımından Türkiye'nin en geri kalmış yeri oldu. Orada da pis sular körfeze akıyor. İzmir bunu hak ediyor mu? Hani bunlar çağdaştı, hani bize 'yobaz derler, AK Parti'liler, MHP'liler yobaz' derler. Çağdaşlığın ölçüsünde önce yaşadığın şehre bir şeyler yap, medeniyet şehirden gelir."

CHP'lilerin de bu zihniyetten kurtulmak istediğini dile getiren Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin suçu yok, onlar partisine oy veriyor, hizmet gelmiyor. Bu sefer gelir diye bir daha veriyorlar, daha iyi adayı getiriyorlar ama mantalite değişmiyor, zihin aynı. Bu zihin değişmezse, insanın yüreğinde şehir ve insan sevgisi olmazsa hiçbir şey değişmez. Çünkü bunların mayasında bu var. Baktılar ki pabuç pahalı, seçimlerini kazanamayacaklar, zorlandılar ittifak kurdular. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile vatanını, milletini seven partililer olarak millet, bayrak, devlet için şehit olmaya hazır Cumhur İttifakı'nı kurduk."

(Sürecek)