CHP'li Yaşar Tüzün'nden Kılıçdaroğlu'na yalanlama! "Kesinlikle böyle bir şey söylemedi"

yeniakit.com.tr CHP’de, ‘Genel Başkan’ krizi bitmiyor. Dün ortaya çıkan bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’nde, “24 Haziran seçiminden sonra ben yerimi Muharrem İnce'ye bırakacaktım. Ancak, sonraki yapılanlar güven vermedi” ifadelerini kullanmıştı. Aynı zamanda koltuğu İnce’ye bırakacağını dönemin CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’e de söylediğini belirtmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüzün Kılıçdaroğlu’nu yalanladı. Tüzün, “Kesinlikle böyle bir cümle geçmedi” diye konuştu.

CHP’li Yaşar Tüzün, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuştu.

“MUHARREM BEYİN ADI GEÇMEDİ”

Saygı Öztürk, konuyla ilgili görüşünü aldığı Yaşar Tüzün’le ilgili, bugünkü köşesinde şunları yazdı:

Parti Meclisi'nde, Kılıçdaroğlu'nun “24 Haziran seçiminden sonra ben yerimi Muharrem İnce'ye bırakacaktım. Ancak, sonraki yapılanlar güven vermedi” dedi. Kılıçdaroğlu, “Genel Başkanlığı İnce'ye bırakacağını”, o dönem TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e de söylediğini belirtti.

Böyle bir konuşma yapılıp yapılmadığını Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e sordum. Tüzün,“Kesinlikle böyle bir cümle geçmedi” dedi ve şunları ekledi:

“Genel Başkan'a, nezaket ziyaretinde bulundum. Orada, Cumhurbaşkanlığı seçim konusu açıldı. ‘Seçim kampanyası döneminde benim söylediklerimi Muharrem Bey söylemesin' dedi. Bunun dışında, ‘Genel başkanlığı Muharrem Bey'e bırakacağım ya da bu anlama gelen herhangi bir konuşma ve Muharrem Bey'in adı geçmedi.” Bu konunun açıklığa kavuşması gerekiyor.