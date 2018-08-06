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Beyin kanaması geçiren CHP'li vekil Polat Şaroğlu'nun son durumu belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beyin kanaması geçiren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun şu an itibariyle hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:51
Beyin kanaması geçiren CHP'li vekil Polat Şaroğlu'nun son durumu belli oldu

Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında alınan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun durumu hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen ile açıklamada bulundu.

Rektör Özen, dün akşam Hacettepe Üniversitesine sevk edilen Şaroğlu'nun, Fırat Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin de son derece başarılı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şaroğlu'nun dün gece yoğun bakımda olduğunu bugün inme ünitesine alındığını aktaran Özen, Şaroğlu'nun dünya çapında bu konuda profesör iki hocanın denetimi ve tedavisi altında olduğunu söyledi.

Özen, "Şu an itibariyle hayati tehlikesi olmadığını söyleyebiliriz genel hatlarıyla. Bundan sonraki tedavisi bir süre alacak. Ama her gün bir önceki günden biraz daha iyileşeceğine dair umudumuz var." ifadesini kullandı.

"MORALİ YERİNDE"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Şaroğlu'nun moralinin yerinde ve durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Şaroğlu'nun hızla iyileşmesi temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Gerek Fırat Üniversitesinde gerek Hacettepe Üniversitesinde hekim arkadaşların gösterdikleri ilgiye, yaptıkları göreve yürekten teşekkür ediyoruz, onlara şükran borçluyuz. Umarım kısa süre içerisinde arkadaşımız parlamentodaki görevine dönmüş olur."

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:51
  1. Tunceli
  2. Polat Şaroğlu
  3. sağlık durumu
  4. CHP

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