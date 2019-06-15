CHP'li vekilin iddialarına İBB'den yanıt! 12 Haziran’da Saraçhane’deki belediye binası önünde toplanarak kamuoyu açıklaması yapan İBB çalışanlarının oraya zorla getirildiği iddialarına İBB’den yanıt geldi.

12 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, belediye binası önünde yapılan bu açıklamaya İBB çalışanlarının yönetim tarafından zorunlu olarak çağrıldığını öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi se Özkan'ın bu iddialarına sosyal medya üzerinden cevap verdi. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kara propagandaya verdiği cevap;

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