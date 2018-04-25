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CHP'li vekilden skandal sözler: Allah'ın oğlu gelse alamaz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Halk TV'de katıldığı programda, erken seçimleri değerlendirirken skandal ifadeler kullandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 23:16

CHP'li Aykut Erdoğdu, Halk TV'de katıldığı programda, 24 Haziran seçimleriyle ilgili konuşurken alçakça bir skandala imza attı. Erdoğdu, 'Allah'ın oğlu (HAŞA) gelse o sandığı bizden alamaz, sinirlendim' ifadesini kullandı.

SKANDAL İFADE!

Erdoğdu, 'sandık koruma meselesine gelince, biz o sandığı alalım, Allah'ın oğlu (HAŞA) gelip bizim elimizden onu alamaz. Biz can veririz, kan veririz. Biz 350'yi bulacağız, sandığı elimizden alacaklar, varsa yürekleri alsınlar" dedi.

MODERATÖR VE HDP'Lİ BİLGEN GÜLÜMSEDİ

CHP'li Erdoğdu'nun bu ifadeleri kullandığı sırada programın moderatörü Zeynep Gürcanlı ve HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in de gülümsemeleri dikkat çekti.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 23:16
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  4. seçim sandığı
  5. Allah'ın oğlu
  6. Chp Zihniyeti

YORUM YAZ

  • Kitapsız CHPKitapsız CHP13 dk önce
    Herif, Allah' ı hâşâ kendi gibi insan sanıyor! İmanı yok ki bilsin! Kurucusu nasıl idiyse, bakıyesi aynı gidiyor; CHP baştan aşağı istisnasız piç!
  • azılı laik azılı laik 16 dk önce
    ağız ishali olmuş gibi kin nefret kusuyor yobaz gafiller
  • IkraIkra16 dk önce
    Bismillahirrahmenirrahim..Kulhu vallahu ehad..allahussamed..lem yelid velem yuled..velem yekullehu kufuven ehad.
  • mehmetmehmet17 dk önce
    Bu kelime bu söz acaba cehepey oy verenler ne düşünürler derler ya bizde müslümanız cehp de müslümanlardır bu lafı ceh kullanan kim varsa dinsizdir kafirdir munafıktır buyurun buraya oy verenlerdüşünsün kafirlere oy verdiklerin görsünler.Kimse bu parti müslümanlara hizmet eder demesin aksinene manaya geldiklerini bilsinler bu partinin ..aslanım korkma müslümanların içinde öyle babayiğtler vardırkı onları gördüğünde korkudan o sandıkları ekmek niyetine yersin.bizde meşhur bir söz vardır el yumurugunu yemiyen kendini bir bok sanırlar sende öylesinmerak etmeyersin birgün o yumurugu dünyan şaşırırsın
  • Seren Seren 18 dk önce
    Neden her dakika cumhuriyet halk partisi ne saldırıyorsunuz
  • muratmurat18 dk önce
    1- Ortada bir savaş yok ama bu savaş çıkartmaya çalışıyor.zavallı ezik.şu sözleri bir teröristten başkası söylemez.Karşı cepheden bir hainde kalkar kanla beslenircesine cvp veriyor diye umuyor ama inşallah vermezler.2- Tamam hiristiyansın anladık.Bizim Türk milleti için sıkın yok. Zira Türk zaten müslüman kişidir.sense Hiristiyan birey olmayı tercih etmişsin.İsa gelsede alamaz diyorsun.Sıfır sıkıntı.
  • adminadmin19 dk önce
    erdoğanı peygamberden üstün tutan, erdoğanın sözlerini hadis kabul eden ve erdoğanın adı anıldığında salavat okuyan ve erdoğana Allahın sıfatlrıyla sıfatlandıran müslümanların olduğu bir ülkede... bir ateistin böyle konuşması normaldir..
  • MilletMillet19 dk önce
    Ha gayret CHP yi sıfıra yaklaştırıyorsunuz " Milletin adamları". bizim işimize gelir ha gayret az kaldı
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