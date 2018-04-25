CHP'li vekilden skandal sözler: Allah'ın oğlu gelse alamaz!

CHP'li Aykut Erdoğdu, Halk TV'de katıldığı programda, 24 Haziran seçimleriyle ilgili konuşurken alçakça bir skandala imza attı. Erdoğdu, 'Allah'ın oğlu (HAŞA) gelse o sandığı bizden alamaz, sinirlendim' ifadesini kullandı.

SKANDAL İFADE!

Erdoğdu, 'sandık koruma meselesine gelince, biz o sandığı alalım, Allah'ın oğlu (HAŞA) gelip bizim elimizden onu alamaz. Biz can veririz, kan veririz. Biz 350'yi bulacağız, sandığı elimizden alacaklar, varsa yürekleri alsınlar" dedi.

MODERATÖR VE HDP'Lİ BİLGEN GÜLÜMSEDİ

CHP'li Erdoğdu'nun bu ifadeleri kullandığı sırada programın moderatörü Zeynep Gürcanlı ve HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in de gülümsemeleri dikkat çekti.