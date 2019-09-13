İşte CHP zihniyeti! PKK marşı okunması yeterli değilmiş CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, HDP'li belediyelerde PKK marşının okunması ve marş okunurken ayağa kalkılmasının kayyım atanması için yeterli olmadığını savundu.

Ahmet Hakan'ın programına katılan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Hakan'ın ''PKK marşının okunması ve marş okunurken ayağa kalkılması, size göre kayyum atanması için yeterli mi değil mi?'' sorusu üzerine verdiği skandal cevap programa damga vurdu.

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