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Büyük saygısızlık! CHP'li vekilden şehit babasına ağza alınmayacak küfürler

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ankara'da yaptığı basın açıklamasına tepki gösteren şehit babasına ağza alınmayacak küfürler etti.

16 Aralık 2018 Pazar 08:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Ankara Keçiören'de bir okulun önünde 2019 yılı eğitim bütçesine ilişkin açıklamada bulunuyordu. O sırada bir şehit babası, okul siyaset yeri değil diyerek milletvekillerine tepki gösterdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise basın açıklamasına tepki gösteren şehit babasına küfretti.

 

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 08:47
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  2. Ankara
  3. Ali Keven
  4. CHP
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