Büyük saygısızlık! CHP'li vekilden şehit babasına ağza alınmayacak küfürler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Ankara Keçiören'de bir okulun önünde 2019 yılı eğitim bütçesine ilişkin açıklamada bulunuyordu. O sırada bir şehit babası, okul siyaset yeri değil diyerek milletvekillerine tepki gösterdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise basın açıklamasına tepki gösteren şehit babasına küfretti.