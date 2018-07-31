CHP'li vekilden şaka gibi açıklama: Vekillerimiz terörist cenazesine gitmedi
CHP Milletvekili Zeynel Emre, partilerinden hiçbir milletvekilinin terörist cenazelerine katılmadığını söyledi.31 Temmuz 2018 Salı 00:30
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, partilerinden hiçbir milletvekilinin terörist cenazelerine katılmadığını savundu.
TERÖRİST CENAZESİNDE AĞLAMIŞLARDI
CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi, daha önce Kobani'de öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristin cenazesine katılıp gözyaşları dökmüştü.
OPERASYONLARA KARŞI ÇIKMIŞTI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlara karşı çıkan ve operasyonlarda SİHA'ların kullanılmamasını isteyen Sezgin Tanrıkulu yaptığı bir açıklamada, "PYD, Suriye’de kendi yaşamlarını korumaya çalışan, kendi topraklarını küresel bir vahşet örgütüne karşı korumaya çalışan bir yapılanmadır" ifadelerini kullanmıştı.
Tanrıkulu ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hazırladığı raporda, FETÖ'cülere işkence yapıldığını savunmuştu.
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