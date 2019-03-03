CHP'li Veli Ağbaba'dan penaltı tepkisi: Başakşehir'e verin kupayı olsun bitsin

CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle biten Malatyaspor karşılaşmasına tepki göstererek "Başakşehir'i maçlara çıkarmayın artık.Verin kupayı olsun bitsin" dedi.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Başakşehir-Yeni Malatyaspor karşılaşması, Başakşehir oyuncuları Emre Belözoğlu ve Edin Visca'nın golleriyle 2-0 Başahşehir üstünlüğüyle tamamlandı.

Ancak, Belözoğlu'nun penaltıdan attığı gol tartışmalara neden oldu. Maçın 44. dakikasında rakip takım ceza sahasında yere düşen Belözoğlu için verilen penaltı kararına çok sayıda itirazda bulunuldu.

"Verin kupayı olsun bitsin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya milletveili Veli Ağbaba da, Twitter hesabından Arda Turan'ın tartışılan pozisyonunun görüntülerini paylaşarak, "Bu görüntü Türkiye futbolunun içinde bulunduğu durumun özetidir. Faul yapan futbolcu kart görecek diye beklerken, penaltıyla ödüllendiriliyor. Çürümüşlük, kayırma,kollama hayatın her alanında. Başakşehir'i maçlara çıkarmayın artık. Verin kupayı olsun bitsin" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, Belözoğlu'nun 'faul verilmesi gerekirken penaltıyla ödüllendirildiğini' söyledi.