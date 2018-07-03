CHP’li vekilden Muharrem İnce’ye sert tepki: Bu yetkiyi nereden alıyor?

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na "Onursal Başkanlık" teklifine tepki gösterdi.

Partisinin Samsun İl Başkanlığında gazetecilerle bir araya gelen Kemal Zeybek, “Bir partinin genel başkanına bir kişi 'Onursal Başkanlık' veremez ve böyle bir teklif de olamaz. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Muharrem Bey bu yetkiyi nereden almış onu da anlayamadım. Birinin onursal başkanlığa getirilmesinin kararını sadece kurultay verir. Siz tek başınıza ben veriyorum düşüncesini ortaya koyarsanız bu doğru bir düşünce ve söz değildir. Bu yanlıştır" diye konuştu.