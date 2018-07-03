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CHP’li vekilden Muharrem İnce’ye sert tepki: Bu yetkiyi nereden alıyor?

CHP'de parti içi kavga büyüyor. Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, tepki gösterdi.

03 Temmuz 2018 Salı 15:47
CHP’li vekilden Muharrem İnce’ye sert tepki: Bu yetkiyi nereden alıyor?

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na "Onursal Başkanlık" teklifine tepki gösterdi.

Partisinin Samsun İl Başkanlığında gazetecilerle bir araya gelen Kemal Zeybek, “Bir partinin genel başkanına bir kişi 'Onursal Başkanlık' veremez ve böyle bir teklif de olamaz. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Muharrem Bey bu yetkiyi nereden almış onu da anlayamadım. Birinin onursal başkanlığa getirilmesinin kararını sadece kurultay verir. Siz tek başınıza ben veriyorum düşüncesini ortaya koyarsanız bu doğru bir düşünce ve söz değildir. Bu yanlıştır" diye konuştu. 

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 15:47
  1. Samsun
  2. chp samsun milletvekili
  3. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • RTERTE12 dk önce
    yesinler birbirlerini ete para vermesinler öpsünler birbirlerni öpücüge para vermesinler.... :)
  • yazıYORUMyazıYORUM16 dk önce
    "Muharrem Bey bu yetkiyi nereden almış onu da anlayamadım" demiş zübük, ülen nereden alacak Cumhurbaşkanı adayı yaptınız ya herifi, daha ne yetkisi soruyorsun dümbük!
  • kayıkayı10 dk önce
    ....teröristleri taşıdınız meclise.mevlam beter etsin sizi paramparça olun inşallah.
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