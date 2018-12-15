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CHP'li vekilden küstah Gezi tehdidi!

Fransa'da başlayan sarı yelekliler olaylarını örnek gösteren CHP İzmir Milletvekili Murat Çepni, küstah bir tehditte bulunarak yeni Gezi olaylarına hazır olunması gerektiğini söyledi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:54
CHP'li vekilden küstah Gezi tehdidi!

Türkiye bir yandan ekonomik saldırılara karşı mücadele verirken bir yandan da Avrupa destekli terör örgütlerine karşı operasyonlara hazırlanıyor.

Tüm bu tehditlerin yaşandığı dönemde bir de CHP'nin küstah tehditleri ortaya çıktı. 

"Yeni geziler yolda''

CHP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olayları işaret ederek yeni Gezi olaylarının çıkabileceğini söyledi.

CHP'li vekil, "Fransa’daki sarı yeleklilerin eylemine bakıp, Gezi’yi hatırlayıp gezicilere saldırmanız tam olarak bundandır. Evet, Gezi isyanı sizin bu politikalarınıza karşı çıkmıştı ve yeni Geziler yoldadır, korkmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 09:54
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