CHP'li vekil kahkaha atarak yaşlı adama el öptürdü

Yaşlı bir vatandaşa elini öptüren CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Partisinin ilçe belediye başkan adayı Mehmet Yıldız'ın seçim bürosunun açılışına katılan CHP'li vekilin yanına yaklaşan bir vatandaş, Şevkin'in elini öpmek istedi.

Makam aracından kahkayla el öptürdü

CHP'li vekil Şevkin, makam aracından kahkaha atarak yaşlı vatandaşa elini öptürerek CHP zihniyetini bir kez daha ortaya koydu.

Sosyal medyada tepki aldı

Sosyal medya kullanıcıları görüntüyü paylaşarak CHP'li vekile tepki gösterdi. Birçok kişi Başkan Erdoğan'ın çocukların ve yaşlıların elini öptüğü görüntüler ile İsmet İnönü'nün bir vatandaşa ayağını öptürdüğü görüntüleri paylaşarak CHP'nin halka bakışını eleştirdi.