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CHP'li vekil kahkaha atarak yaşlı adama el öptürdü

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in yaşlı bir vatandaşa elini öptürmesi büyük tepkilere neden oldu.

17 Şubat 2019 Pazar 23:07
CHP'li vekil kahkaha atarak yaşlı adama el öptürdü

Yaşlı bir vatandaşa elini öptüren CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Partisinin ilçe belediye başkan adayı Mehmet Yıldız'ın seçim bürosunun açılışına katılan CHP'li vekilin yanına yaklaşan bir vatandaş, Şevkin'in elini öpmek istedi.

Makam aracından kahkayla el öptürdü

CHP'li vekil Şevkin, makam aracından kahkaha atarak yaşlı vatandaşa elini öptürerek CHP zihniyetini bir kez daha ortaya koydu.

Sosyal medyada tepki aldı

Sosyal medya kullanıcıları görüntüyü paylaşarak CHP'li vekile tepki gösterdi. Birçok kişi Başkan Erdoğan'ın çocukların ve yaşlıların elini öptüğü görüntüler ile İsmet İnönü'nün bir vatandaşa ayağını öptürdüğü görüntüleri paylaşarak CHP'nin halka bakışını eleştirdi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 23:07
  1. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin

YORUM YAZ

  • ÜmitÜmit44 dk önce
    Öptüreni boşver o yaşta o eli öpen adama nedemeli. Bunlar böyle işte el etek öpmeyide öpturmeyide iyi bilirler.
  • O esekte opmesinO esekte opmesin46 dk önce
    Zorla mi opturmusler

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