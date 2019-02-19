CHP'li vekil skandalı itiraf etti! "20 Bin değil daha fazla kişiyi işe alacağız"

HDP'nin de destek verdiği İYİ Parti ve CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın elinde, seçilmesi halinde "20 bin kişilik işe alınacaklar listesi" bulunduğu iddiası CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer tarafından doğrulandı.

Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak

Yandaş listesi skandalı

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan listede, Yavaş'ın seçilmesi halinde işe alınacak 20 bin kişinin belli olduğu iddia edilmişti

Söz konusu iddiayı CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ile CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın programına katılan Gazeteci Zafer Şahin canlı yayında gündeme getirdi. Şahin "Liste sol örgütlerden mi, terör örgülerinden mi veya CHP’lilerden mi oluşuyor" diye sordu.

CHP’li vekil doğruladı: "20 bin değil daha fazla kişiyi işe alacağız!"

CNN Türk’te yayınlanan ve Ahmet Hakan’ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer bu iddiayı doğruladı. Taşçıer "20 bin değil daha fazla kişiyi işe alacağız" diye dedi. Ancak halihazırda yaklaşık 30 bin çalışanın bulunduğu belediyeye ek işçi alınamayacağı için bu durum mevcut personelin işten çıkarılacağı yerine CHP yanlısı kişilerin getirileceği anlamına geliyor.

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