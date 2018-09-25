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CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altında olan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

25 Eylül 2018 Salı 08:27
CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakımda tedavi altında bulunan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren CHP'li Erdin Bircan, parti çalışması için gittiği Iğdır'dı geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınmıştı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 08:27
  1. Iğdır
  2. Edirne
  3. Erdin Bircan
  4. CHP

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