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CHP'li vekil Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi!

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, kurultay çalışmaları için dün gittiği Iğdır’da beyin kanaması geçirdi.59 yaşında olan Bircan'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:54
CHP'li vekil Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi!

Dün saat 15.45’te uçakla Iğdır’a gelen ve burada kurultay delegeleri ile görüşen Erdin Bircan, saat 23.00 sıralarında partililere, "Sabah kahvaltıda buluşmak üzere" dedikten sonra, oteline gitti. Bugün sabah otele gelen partililer, inmediğini gördükleri Bircan’ın kaldığı odasını aradı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine odaya giden görevliler, Bircan’ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdi. Bircan’ı yarı baygın bir halde yerde bulan partililer ve otel görevlileri, 112 Acil’i arayarak yardım istedi. Kısa sürede hastaneye giden sağlık ekibi, Bircan’ı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Milletvekili Bircan’ın burada yapılan ilk tedavisinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bircan, aynı hastanede ameliyata alındı. Hastanede bekleyen CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ, doktorlardan gelecek sevindirici bir haberi beklediklerini söyledi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:54
  1. Iğdır
  2. Nazım Karadağ
  3. Erdin Bircan
  4. CHP
  5. Beyin kanaması

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  • mustafamustafa30 dk önce
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