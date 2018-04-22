CHP'li Tuncay Özkan partisinin bölünmesini devrim olarak gördü!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan demokrasiye kurulan kumpası övdü. Özkan, tarihe yeni bir "Güneş Motel olayı" olarak geçecek olan CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesini değerlendirerek şunları söyledi: "Bugünkü olay, Türkiye'de hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi, kimsesiz hissetmemesi anlamında, hakkın, hukukun ve adaletin yerine gelmesi anlamında müthiş bir devrimdir. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de artık CHP sahadadır. CHP'nin olduğu yerde, kimse kendini kimsesiz hissetmesin. Herkesin CHP ile kucaklaşma zamanı."