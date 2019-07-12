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CHP'li Tunç Soyer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ilçesindeki metro projesine onay veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 21:03
CHP'li Tunç Soyer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca metrosuna yatırım onayı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, Üçyol-Buca metrosunun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığına 3 kez başvuruda bulunulduğunu belirtti.

Proje onayı için teşekkür mesajı

Beklenen onayın geldiğini belirten Soyer, "Projenin yatırım programına alınması için onay veren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İmzadan sonra hemen çalışmalara başlayacaklarını aktaran Soyer, şunları kaydetti:

"Gerekli finansmanı devlet bütçesinden tek kuruş talep etmeden, uluslararası kredi yoluyla çözeceğiz. Yaklaşık altı ay içinde finansman görüşmelerini tamamlayıp, uluslararası ihaleye çıkmayı ve 2020 yılında inşaata başlamayı hedefliyoruz. Beş yıl içinde metronun açılışını yapacağız."

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 21:03
  1. Tunç Soyer
  2. İzmir
  3. Recep tayyip erdoğan

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  • MilletMillet13 sa önce
    ASLINDA BU NANKÖRLERE YAPMAMAK LAZIM .SON RA TEŞEKKÜRÜ UNUTUP KK ÇIKIP BEN YAPTIM DER .ÇÜNKÜ KANLARINDA VAR HAİNLİK
  • ŞahinŞahin13 sa önce
    İnönü caddesindeki 1 km metro kaç yılda yıla zor bitti ise Buca metrosu sittin sene bitmez chp nin arpalığı olur.Soyer değil SOYAR başkan.
  • ŞahinŞahin13 sa önce
    Bitin yavrusuna ne denir?görmediyseniz buyrun karşınızda .

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