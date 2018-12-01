CHP'li Torun'dan "belediyelere yardım ödeneği" eleştirisi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti'nin 71 maddelik torba teklifinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın bütçesine, "belediyelere yardım ödeneği" konulmasını eleştirerek, "AKP seçmenden şantajla oy istemektedir. AKP bu girişimle ayrıca belediyeleri siyasi kurumlar haline getirmeye çalışmaktadır. " değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin Meclise sunduğu 71 maddelik torba teklifte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın bütçesine, "belediyelere yardım ödeneği" konulmasını eleştirdi.

Teklifi, "seçmene şantajı" olarak değerlendiren Torun, "Bana oy atmazsan hizmet alamazsın demektir. AKP seçmenden şantajla oy istemektedir. AKP bu girişimle ayrıca belediyeleri siyasi kurumlar haline getirmeye çalışmaktadır. Oysa belediyeler doğrudan hizmet kurumlarıdır." ifadelerini kullandı.

Torun, 1989'da seçim kampanyasında ANAP Genel Başkanı Turgut Özal'ın kullandığı, "eli kolu bağlı bir belediye başkanı ister misiniz?" sloganını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Rahmetli Özal bunlardan daha açık sözlüydü. Seçime girerken açık açık bizden olmayan belediye başkanın elini kolunu bağlayacağım diyordu. Ne oldu sonuçta? Kendi kaybetti, biz kazandık. Halk 'Limon gibi sıkılmaya hayır' dedi. Halk o zaman da şantaja boyun eğmedi, şimdi de eğmeyecek. "