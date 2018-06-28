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CHP'li Tezcan yaptığı provokasyonu itiraf etti!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, seçim gecesi sandıkların terk edilmemesi için Erdoğan’ın oy oranının daha az olduğunu söylediklerini itiraf etti. Tezcan, “Oyların yüzde 80'i sayıldığında Erdoğan'ın kazandığı belliydi. Yine de sandığı terk etmemek gerekiyordu. Sabaha kadar takip edin dedik.” ifadelerini kullandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:07
CHP'li Tezcan yaptığı provokasyonu itiraf etti!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin açıklamlarda bulundu. 

Tezcan 'seçim ikinci tura kaldı açıklaması' ile ilgili olarak, "Oyların yüzde 80'i sayıldığında Erdoğan'ın kazandığı belliydi. Yine de sandığı terk etmemek gerekiyordu. Sabaha kadar takip edin dedik'' ifadelerini kullandı.  

Ancak 24 Haziran seçimlerinde CHP Genel Merkezi’nde kameralar karşısına geçen Tezcan, elinde geçeri bir veri olmadan ''Seçim ikinci tura kaldı. Erdoğan’ın taş çatlasa çıkarabildiği oy yüzde 51’dir bu rakamın yüzde 50’nin altına düşeceği aşikardır.'' diyerek seçim sonuçlarını manipüle etmeye çalışmıştı.  

SEÇİME GÖLGE DÜŞÜRME ÇABASI YİNE SUYA DÜŞTÜ  

Bazı CHP'lilerin seçimin güvenilirliği konusunda yürütmeye çalıştığı kara propaganda yine tutmadı. Kendi veri toplama sistemindeki yanlış verilere dayanarak provokasyon yapan CHP'lilere yanıt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'den geldi. Adıgüzel, ''Diğer siyasi partilerin gönderdiği veriler de eksiklik olunca girilen sonuçlarda gecikme yaşandı. Sistemlerinde yaşanan bazı aksaklıkları tespit ettik.'' dedi.

Kaynak: Star

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 16:07
  1. bülent tezcan

YORUM YAZ

  • kemalkemal12 sa önce
    şaka mısınız .... siz...
  • şükrü onukşükrü onuk12 sa önce
    Kurdukları hayalimetodolojiye dönüştürerek söyledikleri rakamların üzerinde sonuç çıkmayacağına inanıp gerçekmiş gibi açıklama yaparlar . Bu ilk defa olmuyor .Kendilerini o kadar kaptırırlar ki kimisi kendisini asacağını kimisi anıracağınısöylese de hiç bir sonuç istedikleri gibi çıkmaz .
  • şenayşenay9 sa önce
    birazcık şerefiniz varsa şu ekranlardan kaybolun sayın tayyip erdeoğana sesleniyorum başbakanlık istedin yaptık cumhurbaşkanlık istedin yaptık başkan lık istedin yaptık artık şu havlayan köpeklerin seslerini kes başkanım nasıl ohal var
  • MilletMillet11 sa önce
    Ben iddia ediyorum bu maniplasyoncu fetönün en kripto elemanıdır ilerde göreceksiniz
  • BekirBekir12 sa önce
    Anadolu Ajansi secimlerden önce oy oranlarini yanlislikla yayinladi ve oranlar ayniydi. Bunu inkar edemezsiniz hepiniz gördünüz.
  • MercanMercan12 sa önce
    16 YILDIR 9 SEÇİMDİR ŞUNU ANLADIM BAZI SEÇMENLERE YİNE BAZI SEÇMENLER KOYUN DİYORLARDI YA, BUNU SÖYLERKEN SANIRIM BOY AYNASINA BAKIYORLAR.
  • DURAN DEMİRDURAN DEMİR11 sa önce
    Kendileri ayak ayak üstünde kahve yudumlamakla meşgulken kölelerinde okullarda içi boş sandıkları beklettiler beyaz adamlar
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