CHP'li Tezcan yaptığı provokasyonu itiraf etti!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin açıklamlarda bulundu.

Tezcan 'seçim ikinci tura kaldı açıklaması' ile ilgili olarak, "Oyların yüzde 80'i sayıldığında Erdoğan'ın kazandığı belliydi. Yine de sandığı terk etmemek gerekiyordu. Sabaha kadar takip edin dedik'' ifadelerini kullandı.

Ancak 24 Haziran seçimlerinde CHP Genel Merkezi’nde kameralar karşısına geçen Tezcan, elinde geçeri bir veri olmadan ''Seçim ikinci tura kaldı. Erdoğan’ın taş çatlasa çıkarabildiği oy yüzde 51’dir bu rakamın yüzde 50’nin altına düşeceği aşikardır.'' diyerek seçim sonuçlarını manipüle etmeye çalışmıştı.

SEÇİME GÖLGE DÜŞÜRME ÇABASI YİNE SUYA DÜŞTÜ

Bazı CHP'lilerin seçimin güvenilirliği konusunda yürütmeye çalıştığı kara propaganda yine tutmadı. Kendi veri toplama sistemindeki yanlış verilere dayanarak provokasyon yapan CHP'lilere yanıt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'den geldi. Adıgüzel, ''Diğer siyasi partilerin gönderdiği veriler de eksiklik olunca girilen sonuçlarda gecikme yaşandı. Sistemlerinde yaşanan bazı aksaklıkları tespit ettik.'' dedi.

Kaynak: Star