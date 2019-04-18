CHP'li Tanju Özcan'ın milletvekilliği düştü CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın dilekçesi genel kurulda okundu

Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın dilekçesi genel kurulda okundu Yasa uyarınca milletvekilliğini mi yoksa belediye başkanlığını mı tercih ettiğini 15 gün içinde bildirmesi gereken Özcan 10 Nisan itibarıyla başkanlık görevine başladığını bildiren dilekçesini Meclis’e sundu. Dün genel kurulda okunan dilekçeyle birlikte de Tanju Özcan’ın milletvekilliği sona erdi

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