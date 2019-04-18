CHP'li Tanju Özcan'ın milletvekilliği düştü
CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın dilekçesi genel kurulda okundu18 Nisan 2019 Perşembe 15:14
Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın dilekçesi genel kurulda okundu
Yasa uyarınca milletvekilliğini mi yoksa belediye başkanlığını mı tercih ettiğini 15 gün içinde bildirmesi gereken Özcan 10 Nisan itibarıyla başkanlık görevine başladığını bildiren dilekçesini Meclis’e sundu. Dün genel kurulda okunan dilekçeyle birlikte de Tanju Özcan’ın milletvekilliği sona erdi
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