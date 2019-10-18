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CHP'li Tanal'dan 'Trump' hamlesi! "Sığır çobanı"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ABD Başkanı Donald Trump hakkında suç duyurusunda bulundu.

18 Ekim 2019 Cuma 15:10
CHP'li Tanal'dan 'Trump' hamlesi! "Sığır çobanı"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği küstah mektup nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Sığır çobanı"

Tanal, dilekçesinde, "Trump’ın sözlerinin devlet adamı ciddiyetinden ziyade, kızılderililere karşı işledikleri suçlarla anılan, sığır çobanı olarak bilinen kovboyların üslup, tutum ve davranışlarını akıllara getirdi." ifadelerini kullandı.

Tanal, Trump hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmasını talep etti.

CHP’li Tanal’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Trump’ın mektubunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Kabadayılık etmeyin, aptallık etmeyin” gibi diplomatik nezaketten uzak, son derece çirkin, kaba ve küstah ifadelerin yer aldığı belirtildi. Mektubun ayrıca ekonomik tehditler içerdiği hatırlatıldı.

Anayasanın 104. maddesine göre Cumhurbaşkanının, devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil ettiğinin kaydedildiği dilekçede, Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında Türk devletini ve Türk milletini aşağıladığına, tehditler savurduğuna dikkat çekildi.

"Trump’ın farklı bir muameleye tabi tutulması düşünülemez"

TCK’nın 3’üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının “Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz” şeklinde düzenlendiğinin hatırlatıldığı dilekçede, “Mektupta geçen ifadeleri bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kullandığında suç teşkil ediyorsa; ‘Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi’ dikkate alındığında şüpheli Donald Trump’ın farklı bir muameleye tabi tutulması düşünülemez” denildi.

"ABD Başkanı sıfatıyla söz konusu mektubu gönderen şüpheli Donald Trump, bir devlet adamına yakışmayan bir üslup kullanmıştır" ifadelerinin yer aldığı suç duyurusu dilekçesinde şöyle devam edildi:

"Şüphelinin sözleri, devlet adamı, halkın oylarıyla seçilmiş başkan ciddiyetinden ziyade, kızılderililere karşı işledikleri suçlarla anılan, sığır çobanı olarak bilinen kovboyların üslup, tutum ve davranışlarını akıllara getirmektedir. Şüpheli tarafından kullanılan ifadeler, Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeler niteliktedir. Şüphelinin kaleminden çıkan ifadelerle Türk Milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Devletin kurum ve organlarına hakaret edilmiştir. Bu nedenle şüphelinin kullandığı ifadeler dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili 299 ve 301. maddelerine göre cezalandırılması gerekmektedir.”

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 15:10
  1. İstanbul
  2. Mahmut Tanal
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Donald Trump
  5. suç duyurusu

YORUM YAZ

  • ali ali 19 dk önce
    BARIŞ PINARI HAREKETİNDE SESİ SOLUĞU ÇIKMAYAN BİR ÇOK ŞAKLABAN'IN YEŞİL DOLAR PROJELERİYLE YALANCI PEHLİVAN GİBİ DOLAŞMALARININ TÜRK MİLLETİNDE BİR KARŞILIĞI OLMAZ. REİS DEVLET CİDDİYETİ İLE SÜRECİ ÇOK İYİ YÖNETMİŞTİR.
  • Tata TongaTata Tonga23 dk önce
    helal olsun... bir tane akp li gidip de şikayet etmedi...hep bize diyorlar ey trump...
  • adanalıadanalı24 dk önce
    Allah bu zevata hidayet versin inşaallah. Kafayı üşütmüş gibime geliyor.Ülen palyaço kılıklı aklınca Hükümete gaz veriyorsun ama Sen bunu git ABD de ver bu dilekçeyi görelim senin kahramnlığını.

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